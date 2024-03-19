ТОП-8 найкращих біографічних фільмів на Netflix

Кадр з біографічного фільму "Секретне досьє". Фото: The Atlantic

Біографічні фільми — це те, що любить дивитися не так багато людей, а тим, кому подобається цей жанр, пропонуємо насолодитися найкращими картинами. Ми розповідаємо про вісім найкращих фільмів біографічного жанру, які можна подивитися на платформі Netflix.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих біографічних фільмів на Netflix.

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Велика гра

У фільмі 2017 року розповідається біографія жінки на ім’я Моллі Блум, яка займається професійним лижним спортом. Багато років героїня, яку зіграла акторка Джессіка Честейн, організовувала незаконні ігри в покер з досить важливими людьми.

Сцена з фільму "Велика гра" 2017 року. Фото: Alamy

Секретне досьє

У 1970-тих роках дві відомі газети оприлюднювали секретну інформацію щодо війни у Вєтнамі, через що поставили під сумнів адміністрацію Річарда Ніксона, який на той час був президентом Америки. Головних героїв у фільмі 2017 року зіграли Меріл Стріп і Том Генкс.

Том Генкс і Меріл Стріп у фільмі "Секретне досьє". Фото: Daily Mail Online

Джобс

У сюжеті картини 2013 року — історія легендарного Стіва Джобса, який разом зі Стівом Возняком створив Apple в гаражі. Фільм дуже чітко демонструє те, як можна добре робити свою справу. "Джобс" — картина про людину, яка пізніше стає професійним технологом і страждає через досвіди з психоделічними препаратами.

Кадр з фільму "Джобс" 2013 року. Фото: Daily Mail

Гра в імітацію

Алан Тюрінг був піонером у сфері комп’ютерної математики і допоміг армії Великої Британії зламати коди машини німецьких військових, за допомогою чого британська армія перемогла у Другій світовій війні. До речі, цей фільм 2014 року за рік номінували на всі ключові нагороди.

Бенедикт Камбербетч у фільмі "Гра в імітацію". Фото: Pinterest

Стівен Хокінг. Теорія всього

Головними героями історії кохання фізика-теоретика Стівена Хокінга стали Едді Редмейн і Фелісіті Джонс. До речі, цей фільм 2014 року допоміг Редмейну отримати нагороду премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль, а саму стрічку номінували одразу на чотири нагороди.

Сцена з фільму "Стівен Хокінг. Теорія всього". Фото: The New York Times

Афера в Маямі

У центрі сюжету фільму 2019 року — пілот на ім’я Рене Гонсалес, який поїхав з Гавани, щоб проникнути в групу супротивників Фіделя Кастро, які хотіли прибрати уряд на Кубі.

Кадр з фільму "Афера в Маямі". Фото: New York Post

Операція "Арго"

На головну роль в цьому фільмі запросили актора Бена Аффлека, який зіграв агента ЦРУ. За сюжетом, агент намагається врятувати дипломатів із США на початку іранської кризи. Саме ця стрічка 2012 року отримала нагороду "Оскар" за найкращий фільм.

Бен Аффлек у головній ролі фільму "Операція "Арго"". Фото: Business Insider

Манк

У стрічці 2020 року йдеться про відомого сценариста Голлівуду, якого зіграв актор Гері Олдман. Режисер Девід Фінчер надихнувся справжнім шедевром Орсона Веллса 1941 року під назвою "Громадянин Кейн".

Сцена з фільму "Манк" 2020 року. Фото: The Guardian

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