ТОП-5 фільмів з відвертими сценами в автомобілях

Відверта сцена з фільму "Автокатастрофа". Фото: Alamy

Автомобіль для будь-якого чоловіка — це не тільки засіб для пересування, а й справжній фетіш, тому не дивно, що їх буквально заводить інтим у машині. Багато режисерів намагалися привернути увагу глядачів, тому знімали відверті сцени в своїх фільмах саме в автомобілях.

Новини.LIVE ділиться підбіркою фільмів з відвертими сценами в автомобілі.

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Титаник

Вічна класика легендарного режисера Джеймса Кемерона, який за свій фільм отримав не тільки велику популярність, а й 11 нагород премії "Оскар". У картині 1997 року демонструється відверта сцена головних героїв на задньому сидінні старого автомобіля у багажному відсіку корабля, що стало одним з найпікантнішх моментів фільму.

Режисеру вдалося передати неймовірні ефекти бурхливої сцени за допомогою запотілих вікон, відбитків рук і важкого дихання. Сьогодні ця сцена стала справжньою класикою в кіно.

Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет у фільмі "Титанік". Фото: Pinterest

Автокатастрофа

У фільмі 1996 року йдеться про пристрасть, яку викликає у людей поїздка автомобілем і ДТП. За сюжетом, дві молоді людини, які потрапили у жахливу аварію, хочуть спробувати це ще раз і розуміють, що цей момент викликає у них не страх, а, навпаки, неймовірне бажання зайнятися коханням.

У картині багато відвертих сцен кохання в автомобілі, який несеться з великою швидкістю.

Кадр з фільму "Автокатастрофа" 1996 року. Фото: Pinterest

Октан

У сюжеті фільму 2003 року йдеться про молоду дівчину, яка тікає від батька і потрапляє до секти. Цією сектою править молодий хлопець, який, за класикою, подобається цій дівчині. Вона втрачає голову і погоджується зайнятися з хлопцем коханням просто в автомобілі.

Основною ідеєю цього фільму є протиставлення духовності з невинністю і відвертості головних героїв.

Сцена з фільму "Октан" 2003 року. Фото: Alamy

Хлопці не плачуть

Основа фільму 1999 року — справжня історія дівчини, яка впродовж всього свого життя хотіла бути хлопцем. Коли дівчина на ім’я Тіна подорослішала, вона вирішила змінити своє життя і почала всім казати, що вона — хлопець, а оточуючі навіть гадки не мали, що перед ними дівчина.

Вона зустріла справжнє кохання і разом зі своєю дівчиною взяла участь у любовних сценах.

Кадр з фільму "Хлопці не плачуть". Фото: New York Post

Немає виходу

У бойовику 1987 року йдеться про почуття закоханості американського офіцера і молодої жінки. Не маючи сил стримати себе, пара займається коханням в автомобілі просто перед водієм. Ця пікантна сцена є однією з найяскравіших за весь фільм.

Проте, далі все стає набагато жахливішим, адже офіцеру США доводиться ховатися від покарання за те, який страшний злочин він скоїв.

Сцена з бойовику "Немає виходу". Фото: Cinema.de

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