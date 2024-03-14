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Поліпшують настрій і рятують від хандри — 5 надихаючих фільмів

14 березня 2024 20:02
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 фільмів для натхнення, які врятують від хандри
Кадр з відомої драми "Дика" 2014 року. Фото: Business Insider
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Сьогодні дуже важко знайти хороше кіно, щоб розслабитися ввечері після тривалого робочого дня, але є легендарні картини, які точно можуть поліпшити ваш настрій. Ми пропонуємо вам п’ять культових фільмів, які здатні по-справжнього надихнути глядачів.

Новини.LIVE ділиться підбіркою надихаючих фільмів.

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Найвидатніший шоумен

Неповторний мюзикл 2017 року розповідає справжню історію з життя американського шоумена, який був одним із засновників популярного цирку XIX століття. До того ж, у фільмі присутній чудовий акторський склад, наприклад, такі зірки, як:

  • Зак Ефрон
  • Зендея
  • Мішель Вільямс
  • Ребекка Фергюсон
  • Г'ю Джекман
Зак Эфрон и Хью Джекман в мюзикле "Величайший шоумен"
Зак Ефрон і Г'ю Джекман у мюзиклі "Найвидатніший шоумен". Фото: Business Insider

Міс Конгеніальність

Невимушена комедія 2000 року за участі відомої акторки Сандри Буллок розповідає про чарівну жінку, яка працює у ФБР і є справжньою пацанкою. За сюжетом, жінка на ім’я Грейсі Харт вимушена взяти участь у конкурсі краси для розслідування однієї справи.

Не дивлячись на те, що цей фільм має досить простий сюжет, його можна сміливо вважати справжньою класикою 2000-тих років.

Сандра Буллок в комедии "Мисс Конгениальность"
Сандра Буллок у комедії "Міс Конгеніальність". Фото: Pinterest

Форрест Гамп

Фільм "Форрест Гамп" 1994 року режисера Роберта Земекіса розкриває неймовірні акторські таланти Тома Генкса, який зіграв головну роль наївного і не дуже розумного Форреста Гампа. У фільмі йдеться про життя чоловік з дитинства до моменту перетворення на успішного бізнесмена. 

Цей культовий фільм має сьогодні шість нагород премії "Оскар" і надихає глядачів залишатися такими, якими вони є насправді, і любити життя.

Том Хэнкс в культовом фильме "Форрест Гамп"
Том Генкс у культовому фільмі "Форрест Гамп". Фото: Pinterest

Дика

Неймовірна драма 2014 року розповідає про пошук місця у світі, коли потрібно себе знову знайти. За основу фільму взята автобіографія Шеріл Стрейд, яка відправилась у похід на чотири тисячі кілометрів, щоб відволікти себе від розлучення і того факту, що не стало її матері.

Головну роль жінки на ім’я Шеріл Стрейд у цій драмі зіграла відома акторка Різ Візерспун.

Риз Уизерпун в главной роли драмы "Дикая"
Різ Візерпун у головній ролі драми "Дика". Фото: CNN

Король говорить!

Головну роль короля Великобританії Георга VI, який заїкається і не любить публічних виступів з цієї причини, виконав актор Колін Ферт. За сюжетом фільму 2010 року, через свою хворобу король звертається за допомогою до актора і логопеда на ім’я Лайонел Лог.

Логопед використовує дуже нестандартні методи лікування дикції головного героя, щоб він підтримав громадян Великої Британії і отримав від них повагу. 

Колин Ферт в фильме "Король говорит!"
Колін Ферт у фільмі "Король говорить!" Фото: Business Insider

Нагадаємо, ми писали про найстильніші фільми в історії, які були зняті в Лондоні. 

Раніше ми розповідали про легендарні картини, які отримали найбільшу кількість нагород премії "Оскар". 

Також ми повідомляли про нові фільми, прем’єра яких відбудеться у березні 2024 року.

кіно
фільм
Сандра Буллок
Зак Ефрон

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