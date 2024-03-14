ТОП-5 фільмів для натхнення, які врятують від хандри

Поліпшують настрій і рятують від хандри — 5 надихаючих фільмів
Сьогодні дуже важко знайти хороше кіно, щоб розслабитися ввечері після тривалого робочого дня, але є легендарні картини, які точно можуть поліпшити ваш настрій. Ми пропонуємо вам п’ять культових фільмів, які здатні по-справжнього надихнути глядачів.
Новини.LIVE ділиться підбіркою надихаючих фільмів.
Найвидатніший шоумен
Неповторний мюзикл 2017 року розповідає справжню історію з життя американського шоумена, який був одним із засновників популярного цирку XIX століття. До того ж, у фільмі присутній чудовий акторський склад, наприклад, такі зірки, як:
- Зак Ефрон
- Зендея
- Мішель Вільямс
- Ребекка Фергюсон
- Г'ю Джекман
Міс Конгеніальність
Невимушена комедія 2000 року за участі відомої акторки Сандри Буллок розповідає про чарівну жінку, яка працює у ФБР і є справжньою пацанкою. За сюжетом, жінка на ім’я Грейсі Харт вимушена взяти участь у конкурсі краси для розслідування однієї справи.
Не дивлячись на те, що цей фільм має досить простий сюжет, його можна сміливо вважати справжньою класикою 2000-тих років.
Форрест Гамп
Фільм "Форрест Гамп" 1994 року режисера Роберта Земекіса розкриває неймовірні акторські таланти Тома Генкса, який зіграв головну роль наївного і не дуже розумного Форреста Гампа. У фільмі йдеться про життя чоловік з дитинства до моменту перетворення на успішного бізнесмена.
Цей культовий фільм має сьогодні шість нагород премії "Оскар" і надихає глядачів залишатися такими, якими вони є насправді, і любити життя.
Дика
Неймовірна драма 2014 року розповідає про пошук місця у світі, коли потрібно себе знову знайти. За основу фільму взята автобіографія Шеріл Стрейд, яка відправилась у похід на чотири тисячі кілометрів, щоб відволікти себе від розлучення і того факту, що не стало її матері.
Головну роль жінки на ім’я Шеріл Стрейд у цій драмі зіграла відома акторка Різ Візерспун.
Король говорить!
Головну роль короля Великобританії Георга VI, який заїкається і не любить публічних виступів з цієї причини, виконав актор Колін Ферт. За сюжетом фільму 2010 року, через свою хворобу король звертається за допомогою до актора і логопеда на ім’я Лайонел Лог.
Логопед використовує дуже нестандартні методи лікування дикції головного героя, щоб він підтримав громадян Великої Британії і отримав від них повагу.
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