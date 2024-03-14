ТОП-5 фильмов для вдохновения, которые спасут от хандры

Улучшают настроение и спасают от хандры — пять вдохновляющих фильмов
Сегодня очень тяжело найти хорошее кино, чтобы расслабиться вечером после длительного рабочего дня, но есть легендарные картины, которые точно могут улучшить ваше настроение. Мы предлагаем вам пять культовых фильмов, которые способны по-настоящему вдохновить зрителей.
Новини.LIVE делится подборкой вдохновляющих фильмов.
Величайший шоумен
Неповторимый мюзикл 2017 года рассказывает настоящую историю жизни американского шоумена, который был одним из основателей популярного цирка XIX века. К тому же, в фильме присутствует замечательный актерский состав, например, такие звезды, как:
- Зак Эфрон
- Зендея
- Мишель Уильямс
- Ребекка Фергюсон
- Хью Джекман
Мисс Конгениальность
Непринужденная комедия 2000 года при участии известной актрисы Сандры Буллок рассказывает об очаровательной женщине, которая работает в ФБР и является настоящей пацанкой. По сюжету, женщина по имени Грейси Харт вынуждена принять участие в конкурсе красоты для расследования одного дела.
Несмотря на то, что этот фильм имеет довольно простой сюжет, его можно смело считать настоящей классикой 2000-тых годов.
Форрест Гамп
Фильм "Форрест Гамп" 1994 года режиссера Роберта Земекиса раскрывает невероятные актерские таланты Тома Хэнкса, сыгравшего главную роль наивного и не очень умного Форреста Гампа. В фильме говорится о жизни мужчины с детства до момента превращения в успешного бизнесмена.
Этот культовый фильм имеет сегодня шесть наград премии "Оскар" и вдохновляет зрителей оставаться такими, какие они есть на самом деле, и любить жизнь.
Дикая
Невероятная драма 2014 года рассказывает о поиске места в мире, когда нужно снова найти себя. За основу фильма взята автобиография Шерил Стрейд, которая отправилась в поход на четыре тысячи километров, чтобы отвлечь себя от развода и того факта, что не стало ее матери.
Главную роль женщины по имени Шерил Стрейд в этой драме сыграла известная актриса Риз Уизерспун.
Король говорит!
Главную роль короля Великобритании Георга VI, который заикается и не любит публичных выступлений по этой причине, исполнил актер Колин Ферт. По сюжету фильма 2010 года, из-за своей болезни король обращается за помощью к актеру и логопеду по имени Лайонел Лог.
Логопед использует очень нестандартные методы лечения дикции главного героя, чтобы он поддержал граждан Великобритании и получил от них уважение.
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