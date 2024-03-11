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Панк, готи і шкіра — 5 найстильніших фільмів, знятих у Лондоні

11 березня 2024 19:18
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 найстильніших фільмів, знятих у Лондоні
Колін Ферт у фільмі "Kingsman: Таємна служба". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Сьогодні є велика кількість різних стрічок, які були зняті в Америці, Великій Британії, Франції тощо. Ми пропонуємо вам переглянути п’ять наймодніших фільмів, які були зняті в Лондоні і точно вартують того, щоб їх подивитися.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найстильніших фільмів, знятих в Лондоні.

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Фотозбільшення

У сюжеті стрічки — успішний модний фотограф на ім’я Томас, який помічає на своїх фотографіях підозрілу річ. Після того, як він проявляє негативи, він помічає, що зняв вбивство. Фільм 1966 року показує стильний і неймовірно яскравий вигляд головних героїв на фоні сірого неба в Лондоні.

Сцена из легендарного фильма "Фотоувеличение" 1966 года
Сцена з легендарного фільму "Фотозбільшення" 1966 року. Фото: Pinterest

Сід і Ненсі

Головними героями фільму виступають басист гурту The Sex Pistols Сід Вішес і його подруга на ім’я Ненсі Спанген. Естетика стрічки 1986 року — це готичний панк Лондона 1970-тих років, де є повністю чорний вигляд, колготи в сіточку, леопардовий принт і шкіра. 

Кадр из ленты "Сид и Нэнси" 1986 года
Кадр зі стрічки "Сід і Ненсі" 1986 року. Фото: Pinterest

Скандал

Основа фільму 1989 року — справжній політичний скандал під назвою "Справа Проф'юмо" через стосунки танцівниці та військового міністра, які впливають на уряд Великої Британії. Крім того, що ця стрічка має провокаційний сюжет, вона ще й відома неймовірним вбранням героїв. Щоб зробити цей фільм одним з найстильніших, дизайнер одягу попрацював на славу. 

Кадр из фильма "Скандал" 1989 года
Кадр з фільму "Скандал" 1989 року. Фото: Pinterest

Великий куш

Актори стрічки "Великий куш" 2000 року вважаються одними з наймодніших героїв цього періоду. Стильні гангстери в штанах, костюмах-трійках, панамах і сорочках зараз мають, як ніколи, актуальний вигляд.

Сцена из ленты "Большой куш" 2000 года
Сцена зі стрічки "Великий куш" 2000 року. Фото: Pinterest

Kingsman: Таємна служба

Дивлячись на те, що в сюжеті стрічки — агентство шпигунів, очевидно, що її невід’ємною частиною стане саме мода. Для зйомок квартири обрали справжній магазин у Лондоні під назвою Huntsman & Sons. Лейбл надав вбрання героям і об’єднався з одним інтернет-магазином, щоб створити унікальну колекцію Kingsman, яку, до речі, фанати фільму можуть придбати і сьогодні.

Кадр из фильма "Kingsman: Тайная служба"
Кадр з фільму "Kingsman: Таємна служба". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які фільми є номінантами на премію "Оскар" за найкращий дизайн костюмів. 

Раніше ми розповідали про те, які нові фільми можна подивитися у кінотеатрах у березні 2024 року. 

Також ми повідомляли про перелік найкращих фільмів про моду останнього десятиліття.

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Лондон
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