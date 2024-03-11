ТОП-5 самых стильных фильмов, снятых в Лондоне

Колин Ферт в фильме "Kingsman: Тайная служба". Фото: Pinterest

Сегодня большое количество разных лент, снятых в Америке, Великобритании, Франции и т.д. Мы предлагаем вам просмотреть пять самых модных фильмов, которые сняты в Лондоне и точно стоят того, чтобы их посмотреть.

Новини.LIVE делится подборкой самых стильных фильмов, снятых в Лондоне.

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Фотоувеличение

В сюжете фильма — успешный модный фотограф по имени Томас, замечающий на своих фотографиях подозрительную вещь. После того как он проявляет негативы, он замечает, что снял убийство. Фильм 1966 года показывает стильный и невероятно яркий вид главных героев на фоне серого неба в Лондоне.

Сцена из легендарного фильма "Фотоувеличение" 1966 года. Фото: Pinterest

Сид и Нэнси

Главными героями фильма выступают басист группы The Sex Pistols Сид Вишес и его подруга по имени Нэнси Спанген. Эстетика ленты 1986 года — это готический панк Лондона 1970-х годов, где есть полностью черный вид, колготы в сеточку, леопардовый принт и кожа.

Кадр из ленты "Сид и Нэнси" 1986 года. Фото: Pinterest

Скандал

Основа фильма 1989 года — настоящий политический скандал под названием "Дело Профьюмо" из-за отношений танцовщицы и военного министра, влияющих на правительство Великобритании. Кроме того, что эта лента имеет провокационный сюжет, она еще и известна невероятным нарядом героев. Чтобы сделать этот фильм одним из самых стильных, дизайнер одежды поработал на славу.

Кадр из фильма "Скандал" 1989 года. Фото: Pinterest

Большой куш

Актеры ленты "Большой куш" в 2000 году считаются одними из самых модных героев этого периода. Стильные гангстеры в брюках, костюмах-тройках, панамах и рубашках сейчас выглядят как никогда актуальными.

Сцена из ленты "Большой куш" в 2000 году. Фото: Pinterest

Kingsman: Тайная служба

Несмотря на то, что в сюжете ленты агентство шпионов, очевидно, что ее неотъемлемой частью станет именно мода. Для съемок квартиры был выбран настоящий магазин в Лондоне под названием Huntsman & Sons. Лейбл предоставил наряды героям и объединился с одним интернет-магазином, чтобы создать уникальную коллекцию Kingsman, которую, кстати, фанаты фильма могут приобрести и сегодня.

Кадр из фильма "Kingsman: Тайная служба". Фото: Pinterest

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