П'ять фільмів, які вийдуть у березні 2024 року — дата прем'єри

Кадр з пригодницького фільму "Мисливці на привидів: крижана імперія". Фото: скриншот з YouTube

У березні виходить декілька цікавих стрічок, які вже отримали неабиякий успіх на різних фестивалях країн світу. Ми пропонуємо вам п’ять найцікавіших фільмів різних жанрів, на які можна буде піти до кінотеатру у березні 2024 року.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих стрічок місяця.

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Персеполіс

В анімації, яка виходить сьомого березня, йдеться про історію радикальних соціальних і політичних змін, які торкнулися жителів Ірану в другій половині ХХ століття. Диктатура, революція і війна дуже вплинули на юну дівчину, яка стає справжньою бунтаркою у Тегерані, не дивлячись на жорсткі реформи.

Кадр з анімаційної адаптації "Персеполіс". Фото: Pinterest

Стрічку нагородили Призом журі Каннського кінофестивалю і французькою премією "Сезар". До того ж ця адаптація є претендентом на отримання премій "Золотий глобус" і "Оскар". А комікс, який був взятий за основу цього фільму, вважається одним з найпопулярніших графічних романів.

Я — капітан

Стрічка, яка виходить 14 березня, є одним з головних претендентів на отримання премії "Оскар" за найкращий іноземний фільм. Більш того, ця картина одержала перемогу на легендарному Венеціанському кінофестивалі у таких номінаціях, як:

Найкраща режисура

Найкращий молодий актор

Сцена з нового фільму "Я — капітан". Фото: The New York Times

У фільмі йдеться про двох підлітків, які хочуть стати зірками у жанрі реп в Європі та потрапити на MTV. Коли герої збирають потрібну суму грошей, вони тікають з дому і вирушають у небезпечну подорож.

Мисливці на привидів: крижана імперія

Фанати пригодницької комедії "Мисливці на привидів" напевно дуже чекали на вихід продовження під назвою "Мисливці на привидів: крижана імперія". Варто зазначити, що у нову частину, яка вийде 21 березня, повернулися актори, які знімалися у фільмі ще у 1980-х роках.

Кадр з нової частини пригодницького фільму "Мисливці на привидів". Фото: скриншот з YouTube

За сюжетом, сім’я Спенглер повертається до Нью-Йорка, адже будинок, де були пожежники, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Там вони починають створювати більш ефективні методи полювання. Мисливці знаходять одну річ, яка не тільки може допомогти їм, а й вивільняє злу силу, яка може знищити всіх.

Зелений кордон

Ще до того, як цей фільм з’явився у прокаті, про нього дуже багато сперечалися. Тому передбачувано, що після виходу в кінотеатрі суперечок з’явиться ще більше. Проте цей фільм заслуговує на те, щоб його подивитися з 21 березня, коли він вийде.

Сцена зі скандального фільму "Зелений кордон". Фото: скриншот з YouTube

За сюжетом, переселенці з Африки і Близького Сходу намагаються дістатися до ЄС лісами "зеленого кордону" між Польщею і Білоруссю. Пропаганда Білорусі заманює їх до кордону і обіцяє допомогти легко потрапити до ЄС.

Пам’ять любові

Нова стрічка мексиканського режисера Мішеля Франко, але цього разу він акцентує увагу глядача на особистій історії головних героїв. До речі, цей фільм, який вийде у кінотеатрах 28 березня, був учасником легендарного Венеційського кінофестивалю.

Кадр з нової стрічки Мішеля Франко "Пам'ять любові". Фото: скриншот з YouTube

У сюжеті фільму — ретельно сплановане звичайне життя Сильвії, де, водночас, Сол постійно потрапляє у дивні ситуації через те, що постійно все забуває. Вони зустрілися з дивного непорозуміння, але ця ситуація допомагає їм зрозуміти, що вони дуже схожі.

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