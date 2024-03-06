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Претенденти на Оскар-2024 в номінації "Найкраща чоловіча роль"

6 березня 2024 06:33
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Стас Кожушко
Редактор
Претенденти на Оскар-2024 в номінації "Найкраща чоловіча роль"
Ірландський актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В перші години наступного тижня, 11 березня, світ дізнається імена переможців премії "Оскар-2024", яка пройде в Лос-Анджелесі. На урочисту церемонію завітають сотні знаменитостей класу "А". 

Новини.LIVE розкаже, хто з зірок претендує на перемогу в категорії "Найкраща чоловіча роль".

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Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Титулований 47-річний ірландський актор є головним фаворитом в цій категорії. За цю роль Кілліан вже отримав премію "Золотий глобус" та чимало інших нагород. У стрічці Крістофера Нолана Мерфі зіграв "батька" атомної бомби, американського вченого Роберта Оппенгеймера. В кар’єрі Кілліана це перша номінація на премію "Оскар".

Бредлі Купер ("Маестро")

Для 49-річного американського актора це вже п’ята номінація премії "Оскар" за акторську гру. Також ця стрічка, яку зрежисував сам Бредлі, може отримати ще дві статуетки (сценарій і фільм в цілому). У біографічному фільмі Купер зіграв культового американського диригента Леонарда Бернштейна.

Пол Джаматті ("Залишенці")

Для 56-річного титулованого американського актора це друга номінація на премію "Оскар". В активі Джаматті вже є дві статуетки "Золотий глобус". У стрічці режисера Александера Пейна, яка до речі представлена в головній номінації "Найкращий фільм", Пол зіграв вчителя стародавньої історії у Бартонській академії. Його герой залишився на різдвяні свята з деякими учнями.

Колман Домінго ("Растін")

54-річний американський актор зіграв у біографічному фільмі Баярда Растіна. Це один із лідерів американських громадських рухів за громадянські та соціальні свободи, соціалізм, ненасильство, а також за права ЛГБТ. У центрі сюжету — марш на Вашингтон, який відбувся 1963 року. Для Колмана це перша номінація на "Оскар".

Джеффрі Райт ("Американське чтиво")

58-річний американський актор став відомим завдяки телебаченню. Саме за серіали він отримав свої статуетки премій "Еммі" та "Золотий глобус". А ось на "Оскар" зірка номінований вперше. У стрічці "Американське чтиво" Джеффрі заграв Телоніуса Еллісона, відомого як "Монк".

Це професор англійської літератури та письменник. Однак викладача все частіше дратує культурна чутливість студентів, що ставить під загрозу його науковий авторитет. А його останній роман не схвалюють видавництва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський актор Раян Гослінг виконає пісню з фільму "Барбі" на премії "Оскар-2024". Також ми розповідали, що Мартін Скорсезе став найчастіше номінованим режисером на "Оскар".

Оскар
кіно
премія
Голлівуд
актори

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