Претенденты на Оскар-2024 в номинации "Лучшая мужская роль"

Ирландский актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

В первые часы следующей недели, 11 марта, мир узнает имена победителей премии "Оскар-2024", которая пройдет в Лос-Анджелесе. Торжественную церемонию посетят сотни знаменитостей класса "А".

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд претендует на победу в категории "Лучшая мужская роль".

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Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Титулованный 47-летний ирландский актер является главным фаворитом этой категории. За эту роль Киллиан уже получил премию "Золотой глобус" и многие другие награды. В ленте Кристофера Нолана Мерфи сыграл "отца" атомной бомбы, американского ученого Роберта Оппенгеймера. В карьере Киллиана это первая номинация на премию "Оскар".

Брэдли Купер ("Маэстро")

Для 49-летнего американского актера это уже пятая номинация премии "Оскар" за актерскую игру. Также эта лента, которую срежиссировал сам Брэдли, может получить еще две статуэтки (сценарий и фильм в целом). В биографическом фильме Купер сыграл культового американского дирижера Леонарда Бернштейна.

Пол Джаматти ("Оставшиеся")

Для 56-летнего титулованного американского актера это вторая номинация на премию "Оскар". В активе Джаматти уже две статуэтки "Золотой глобус". В ленте режиссера Александера Пейна, кстати представленной в главной номинации "Лучший фильм", Пол сыграл учителя древней истории в Бартонской академии. Его герой остался на рождественские праздники с некоторыми учениками.

Колман Доминго ("Растин")

54-летний американский актер сыграл в биографическом фильме Баярда Растина. Это один из лидеров американских общественных движений за гражданские и социальные свободы, социализм, ненасилие, а также права ЛГБТ. В центре сюжета — марш на Вашингтон, состоявшийся в 1963 году. Для Колмана это первая номинация на "Оскар".

Джеффри Райт ("Американское чтиво")

58-летний американский актер стал известен благодаря телевидению. Именно по сериалам он получил свои статуэтки премий "Эмми" и "Золотой глобус". А вот на "Оскар" звезда номинирован впервые. В ленте "Американское чтиво" Джеффри заиграл Телониуса Эллисона, известного как "Монк".

Это профессор английской литературы и писатель. Однако преподавателя все чаще раздражает культурная чувствительность студентов, ставящая под угрозу его научный авторитет. А его последний роман не одобряют издательства.

Напомним, ранее мы писали, что американский актер Райан Гослинг исполнит песню из фильма "Барби" на премии "Оскар-2024". Также мы рассказывали, что Мартин Скорсезе стал чаще всего номинированным режиссером на "Оскар".