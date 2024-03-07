Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Пять новинок марта, которые точно стоит посмотреть в кинотеатрах arrow

Пять новинок марта, которые точно стоит посмотреть в кинотеатрах

7 марта 2024 19:56
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Пять фильмов, которые выйдут в марте 2024 года — дата премьеры
Кадр из приключенческого фильма "Охотники за привидениями: ледяная империя". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В марте выходит несколько интересных лент, которые уже преуспели на разных фестивалях стран мира. Мы предлагаем вам пять самых интересных фильмов разных жанров, на которые можно будет пойти в кинотеатр в марте 2024 года.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших лент месяца.

Читайте также:

Персеполис

В анимации, которая выходит седьмого марта, говорится об истории радикальных социальных и политических перемен, которые затронули жителей Ирана во второй половине ХХ века. Диктатура, революция и война очень повлияли на юную девушку, которая становится настоящей бунтаркой в Тегеране, несмотря на жесткие реформы.

Кадр из анимационной адаптации "Персеполис"
Кадр из анимационной адаптации "Персеполис". Фото: Pinterest

Ленту наградили Призом жюри Каннского кинофестиваля и французской премией "Сезар". К тому же эта адаптация является претендентом на получение премий "Золотой глобус" и "Оскар". А комикс, взятый за основу этого фильма, считается одним из самых популярных графических романов.

Я — капитан

Лента, которая выходит 14 марта, является одним из главных претендентов на получение премии "Оскар" за лучший иностранный фильм. Более того, эта картина одержала победу на легендарном Венецианском кинофестивале в таких номинациях, как:

  • Лучшая режиссура
  • Лучший молодой актер
Сцена из нового фильма "Я - капитан"
Сцена из нового фильма "Я — капитан". Фото: The New York Times

В фильме речь идет о двух подростках, желающих стать звездами в жанре рэп в Европе и попасть на MTV. Когда герои собирают нужную сумму денег, они убегают из дома и отправляются в опасное путешествие.

Охотники за привидениями: ледяная империя

Фанаты приключенческой комедии "Охотники за привидениями" наверняка очень ждали выхода продолжения под названием "Охотники за привидениями: ледяная империя". Стоит отметить, что в новую часть, которая выйдет 21 марта, вернулись актеры, которые снимались в фильме еще в 1980-х годах.

Кадр из новой части приключенческого фильма "Охотники за привидениями"
Кадр из новой части приключенческого фильма "Охотники за привидениями". Фото: скриншот с YouTube

По сюжету семья Спенглер возвращается в Нью-Йорк, ведь дом, где были пожарные, снова могут занять охотники за привидениями. Там они начинают создавать более эффективные методы охоты. Охотники находят одну вещь, которая не только может помочь им, но и высвобождает злую силу, которая может уничтожить всех.

Зеленая граница

Еще до того, как этот фильм появился в прокате, о нем очень много спорили. Поэтому предполагается, что после выхода в кинотеатр споров появится еще больше. Однако, этот фильм заслуживает того, чтобы его посмотреть с 21 марта, когда он выйдет.

Сцена из скандального фильма "Зеленая граница"
Сцена из скандального фильма "Зеленая граница". Фото: скриншот с YouTube

По сюжету переселенцы из Африки и Ближнего Востока пытаются добраться до ЕС лесами "зеленой границы" между Польшей и Беларусью. Пропаганда Беларуси привлекает их к границе и обещает помочь легко попасть в ЕС.

Память любви

Новая картина мексиканского режиссера Мишеля Франко, но в этот раз он акцентирует внимание зрителя на личной истории главных героев. Кстати, этот фильм, который выйдет в кинотеатрах 28 марта, был участником легендарного Венецианского кинофестиваля.

Кадр из новой ленты Мишеля Франко "Память любви"
Кадр из новой ленты Мишеля Франко "Память любви". Фото: скриншот с YouTube

В сюжете фильма — тщательно спланированная обычная жизнь Сильвии, где в то же время Сол постоянно попадает в странные ситуации из-за того, что все забывает. Они встретились со странным недоразумением, но эта ситуация помогает им понять, что они очень похожи.

Напомним, мы писали о лучших лентах о моде последнего десятилетия.

Ранее мы рассказывали о лучших новых фильмах от легендарной компании Netflix.

Также мы сообщали о легендарных фильмах, получивших наибольшее количество статуэток премии "Оскар".

кино
фильм
кинотеатры
март

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта