Оскар-2024 — фільми-номінанти за найкращі костюми, фото

Сцена з сюрреалістичної казки "Бідолашні створіння". Фото: скриншот з YouTube

Сьогодні є багато фільмів, які вражають не тільки своїм сюжетом і ефектами, а й костюмами. Наприклад, цього року є одразу декілька стрічок, які номіновані на отримання премії "Оскар" за найкращий дизайн костюмів.

Новини.LIVE розповідає, які фільми можуть отримати "Оскар" за неймовірне вбрання акторів.

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Барбі

Іронічний фільм про історію Барбі, яка живе у несправжньому світі ляльок, але одного разу потрапляє до реального життя. Ця стрічка, де Барбі грає акторка Марго Роббі, а Кена — Раян Гослінг, стала однією з найголовніших картин року за неймовірні декорації, костюми і музику.

Марго Роббі і Раян Гослінг у фільмі "Барбі". Фото: скриншот з YouTube

Цей фільм сьогодні є номінантом на отримання премії "Оскар" одразу за декілька речей, крім найкращих костюмів:

Найкращий фільм

Найкраща жіноча і чоловіча роль другого плану

Найкращий сценарій

Найкраща оригінальна пісня

Найкраща робота художника-постановника

Вбивці квіткової повні

У цьому фільмі головні ролі зіграли такі легендарні актори, як Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо. У картині йдеться про історію вбивств членів племені осейджів, які в 1920-х роках були неймовірно заможними після знайдених родовищ нафти.

Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Вбивці квіткової повні". Фото: скриншот з YouTube

На премію "Оскар" цей фільм представлений одразу за декількома номінаціями, крім найкращого дизайну костюмів:

Найкращий фільм

Найкращий режисер

Найкраща актриса

Найкращий актор другого плану

Найкраща операторська робота

Найкраща робота художника-постановника

Найкраща оригінальна музика

Найкраща оригінальна пісня

Найкращий монтаж

Оппенгеймер

У сюжеті фільму — історія надзвичайно геніального вченого, який винайшов ядерну бомбу. Головну роль у стрічці "Оппенгеймер" зіграв давній друг режисера Крістофера Нолана Кілліан Мерфі.

Кілліан Мерфі у відомому фільмі "Оппенгеймер". Фото: скриншот з YouTube

Цей фільм отримав не тільки можливість отримати премію за найкращі костюми, а й такі номінації, як:

Найкращий фільм

Найкращий режисер

Найкращий актор

Найкраща актриса другого плану

Найкращий актор другого плану

Найкращий адаптований сценарій

Найкраща операторська робота

Найкращий дизайн, оригінальна музика, монтаж, макіяж та зачіска, звук

Бідолашні створіння

Цей фільм став чи не найкращим в професійній сфері грецького режисера Йоргоса Лантімоса. У стрічці йдеться про дівчину, яка живе у Лондоні у вікторіанську епоху. По суті, головна героїня була створена хірургом, який підживлює їй дитячий мозок.

Кадр з фільму "Бідолашні створіння". Фото: US Weekly

Сюрреалістична казка про жінку, яка здобуває свободу, отримала не тільки номінацію за найкращі костюми, а ще й такі, як:

Найкращий фільм

Найкращий режисер

Найкраща акторка

Найкращий актор другого плану

Найкраща операторська робота

Найкращий дизайн

Найкращий монтаж, грим і зачіска

Найкраща оригінальна музика

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