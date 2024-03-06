Оскар-2024 — фильмы-номинанты за лучшие костюмы, фото

Сцена из сюрреалистической сказки "Бедные создания". Фото: скриншот с YouTube

Сегодня есть много фильмов, поражающих не только своим сюжетом и эффектами, но и костюмами. Например, в этом году есть сразу несколько лент, номинированных на получение премии "Оскар" за лучший дизайн костюмов.

Новини.LIVE рассказывает, какие фильмы могут получить "Оскар" за невероятный наряд актеров.

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Барби

Иронический фильм об истории Барби, живущей в ненастоящем мире кукол, но однажды попадающей в реальную жизнь. Эта лента, где Барби играет актриса Марго Робби, а Кена — Райан Гослинг, стала одной из самых главных картин года за невероятные декорации, костюмы и музыку.

Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби". Фото: скриншот с YouTube

Этот фильм сегодня является номинантом на получение премии "Оскар" сразу за несколько вещей, кроме лучших костюмов:

Лучший фильм

Лучшая женская и мужская роль второго плана

Лучший сценарий

Лучшая оригинальная песня

Лучшая работа художника-постановщика

Убийцы цветочного полнолуния

В этом фильме главные роли сыграли такие легендарные актеры, как Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. В картине говорится об истории убийств членов племени осейджей, которые в 1920-х годах были невероятно богатыми после найденных месторождений нефти.

Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочного полнолуния". Фото: скриншот с YouTube

На премию "Оскар" этот фильм представлен сразу по нескольким номинациям, кроме лучшего дизайна костюмов:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая актриса

Лучший актер второго плана

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшая оригинальная музыка

Лучшая оригинальная песня

Лучший монтаж

Оппенгеймер

В сюжете фильма — история чрезвычайно гениального ученого, который изобрел ядерную бомбу. Главную роль в ленте "Оппенгеймер" сыграл давний друг режиссера Кристофера Нолана Киллиан Мерфи.

Киллиан Мерфи в известном фильме "Оппенгеймер". Фото: скриншот с YouTube

Этот фильм получил не только возможность получить премию за лучшие костюмы, но и такие номинации как:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший актер

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший адаптированный сценарий

Лучшая операторская работа

Лучший дизайн, оригинальная музыка, монтаж, макияж и прическа, звук

Бедные создания

Этот фильм стал едва ли не лучшим в профессиональной сфере греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. В ленте говорится о девушке, живущей в Лондоне в викторианскую эпоху. По сути, главная героиня была создана хирургом, пересадившим ей детский мозг.

Кадр из фильма "Бедные создания". Фото: US Weekly

Сюрреалистическая сказка об обретающей свободу женщине получила не только номинацию за лучшие костюмы, но и такие, как:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая актриса

Лучший актер второго плана

Лучшая операторская работа

Лучший дизайн

Лучший монтаж, грим и прическа

Лучшая оригинальная музыка

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