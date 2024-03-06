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Лучший дизайн костюмов — четыре фильма-номинанта на Оскар-2024

6 марта 2024 19:43
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Оскар-2024 — фильмы-номинанты за лучшие костюмы, фото
Сцена из сюрреалистической сказки "Бедные создания". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Сегодня есть много фильмов, поражающих не только своим сюжетом и эффектами, но и костюмами. Например, в этом году есть сразу несколько лент, номинированных на получение премии "Оскар" за лучший дизайн костюмов.

Новини.LIVE рассказывает, какие фильмы могут получить "Оскар" за невероятный наряд актеров.

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Барби

Иронический фильм об истории Барби, живущей в ненастоящем мире кукол, но однажды попадающей в реальную жизнь. Эта лента, где Барби играет актриса Марго Робби, а Кена — Райан Гослинг, стала одной из самых главных картин года за невероятные декорации, костюмы и музыку.

Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барбы"
Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби". Фото: скриншот с YouTube

Этот фильм сегодня является номинантом на получение премии "Оскар" сразу за несколько вещей, кроме лучших костюмов:

  • Лучший фильм
  • Лучшая женская и мужская роль второго плана
  • Лучший сценарий
  • Лучшая оригинальная песня
  • Лучшая работа художника-постановщика

Убийцы цветочного полнолуния

В этом фильме главные роли сыграли такие легендарные актеры, как Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. В картине говорится об истории убийств членов племени осейджей, которые в 1920-х годах были невероятно богатыми после найденных месторождений нефти.

Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочного полнолуния"
Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в фильме "Убийцы цветочного полнолуния". Фото: скриншот с YouTube

На премию "Оскар" этот фильм представлен сразу по нескольким номинациям, кроме лучшего дизайна костюмов:

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссер
  • Лучшая актриса
  • Лучший актер второго плана
  • Лучшая операторская работа
  • Лучшая работа художника-постановщика
  • Лучшая оригинальная музыка
  • Лучшая оригинальная песня
  • Лучший монтаж

Оппенгеймер

В сюжете фильма — история чрезвычайно гениального ученого, который изобрел ядерную бомбу. Главную роль в ленте "Оппенгеймер" сыграл давний друг режиссера Кристофера Нолана Киллиан Мерфи.

Киллиан Мерфи в известном фильме "Оппенгеймер"
Киллиан Мерфи в известном фильме "Оппенгеймер". Фото: скриншот с YouTube

Этот фильм получил не только возможность получить премию за лучшие костюмы, но и такие номинации как:

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссер
  • Лучший актер
  • Лучшая актриса второго плана
  • Лучший актер второго плана
  • Лучший адаптированный сценарий
  • Лучшая операторская работа
  • Лучший дизайн, оригинальная музыка, монтаж, макияж и прическа, звук

Бедные создания

Этот фильм стал едва ли не лучшим в профессиональной сфере греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. В ленте говорится о девушке, живущей в Лондоне в викторианскую эпоху. По сути, главная героиня была создана хирургом, пересадившим ей детский мозг.

Кадр из фильма "Бедные создания"
Кадр из фильма "Бедные создания". Фото: US Weekly

Сюрреалистическая сказка об обретающей свободу женщине получила не только номинацию за лучшие костюмы, но и такие, как:

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссер
  • Лучшая актриса
  • Лучший актер второго плана
  • Лучшая операторская работа
  • Лучший дизайн
  • Лучший монтаж, грим и прическа
  • Лучшая оригинальная музыка

Напомним, мы писали о том, какие легендарные комедии признаны лучшими за всю историю кино.

Ранее мы рассказывали о том, какие известные фильмы получили самое большое количество премий "Оскар".

Также мы сообщали о том, какие известные фильмы имеют невероятно красивый сюжет.

Оскар
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костюмы

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