Оскар-2024 — фильмы-номинанты за лучшие костюмы, фото

Лучший дизайн костюмов — четыре фильма-номинанта на Оскар-2024
Сегодня есть много фильмов, поражающих не только своим сюжетом и эффектами, но и костюмами. Например, в этом году есть сразу несколько лент, номинированных на получение премии "Оскар" за лучший дизайн костюмов.
Новини.LIVE рассказывает, какие фильмы могут получить "Оскар" за невероятный наряд актеров.
Барби
Иронический фильм об истории Барби, живущей в ненастоящем мире кукол, но однажды попадающей в реальную жизнь. Эта лента, где Барби играет актриса Марго Робби, а Кена — Райан Гослинг, стала одной из самых главных картин года за невероятные декорации, костюмы и музыку.
Этот фильм сегодня является номинантом на получение премии "Оскар" сразу за несколько вещей, кроме лучших костюмов:
- Лучший фильм
- Лучшая женская и мужская роль второго плана
- Лучший сценарий
- Лучшая оригинальная песня
- Лучшая работа художника-постановщика
Убийцы цветочного полнолуния
В этом фильме главные роли сыграли такие легендарные актеры, как Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. В картине говорится об истории убийств членов племени осейджей, которые в 1920-х годах были невероятно богатыми после найденных месторождений нефти.
На премию "Оскар" этот фильм представлен сразу по нескольким номинациям, кроме лучшего дизайна костюмов:
- Лучший фильм
- Лучший режиссер
- Лучшая актриса
- Лучший актер второго плана
- Лучшая операторская работа
- Лучшая работа художника-постановщика
- Лучшая оригинальная музыка
- Лучшая оригинальная песня
- Лучший монтаж
Оппенгеймер
В сюжете фильма — история чрезвычайно гениального ученого, который изобрел ядерную бомбу. Главную роль в ленте "Оппенгеймер" сыграл давний друг режиссера Кристофера Нолана Киллиан Мерфи.
Этот фильм получил не только возможность получить премию за лучшие костюмы, но и такие номинации как:
- Лучший фильм
- Лучший режиссер
- Лучший актер
- Лучшая актриса второго плана
- Лучший актер второго плана
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучшая операторская работа
- Лучший дизайн, оригинальная музыка, монтаж, макияж и прическа, звук
Бедные создания
Этот фильм стал едва ли не лучшим в профессиональной сфере греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. В ленте говорится о девушке, живущей в Лондоне в викторианскую эпоху. По сути, главная героиня была создана хирургом, пересадившим ей детский мозг.
Сюрреалистическая сказка об обретающей свободу женщине получила не только номинацию за лучшие костюмы, но и такие, как:
- Лучший фильм
- Лучший режиссер
- Лучшая актриса
- Лучший актер второго плана
- Лучшая операторская работа
- Лучший дизайн
- Лучший монтаж, грим и прическа
- Лучшая оригинальная музыка
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