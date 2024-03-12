ТОП-7 найважливіших фільмів про епідемію ВІЛу і СНІДу

Том Генкс у фільмі "Філадельфія". Фото: Business Insider

У 1980-тих роках тема СНІДу була однією з найстрашніших в сучасній історії, і саме з того часу люди почали випускати різні книги, щоб пропагувати її. Тому ми пропонуємо вам сім фільмів, які добре розкривають тему СНІДу та ВІЛу.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найважливіших фільмі про СНІД і ВІЛ.

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Тривала музика

У сюжеті фільму 1993 року — історія відкриття вірусу людського імунодефіциту і боротьби з різними забобонами, які поширюється у суспільстві. У картині яскраво демонструється відмова політичних діячів братися за цю тему, через що багато людей втратили всі шанси на те, щоб побороти страшні хвороби.

Метью Модайн у фільмі "Тривала музика" 1993 року. Фото: Business Insider

Філадельфія

Велика стрічка 1993 року, яка присвячена різним проблемам людства, розкриває неймовірні акторські здібності Тома Генкса, Дензела Вашингтона й Антоніо Бандераса. За сюжет фільму взяли справжню історію адвокатів на ім’я Джеффрі Бауерс й Кларенс Кейн.

Том Генкс і Антоніо Бандерас у фільмі "Філадельфія". Фото: Alamy

Ангели в Америці

Серіал під назвою "Ангели в Америці" 2003 року яскраво розкриває тему боротьби з жахливою епідемією СНІДу. Головні ролі у мінісеріалі зіграв Аль Пачіно, Емма Томпсон і Меріл Стріп, а сам проєкт отримав декілька премій "Еммі" і "Золотий глобус".

Кадр з мінісеріалу "Ангели в Америці". Фото: Pinterest

Вчора

У сюжеті картини 2004 року — історія жінки, яка дізнається про те, що хвора на СНІД, але намагається жити щасливим життям, щоб побачити, як її донька йде до школи. Фільм був номінантом на отримання премії "Оскар" за "Найкращий фільм іноземною мовою" у 2005 році.

Кадр зі стрічки "Вчора" 2004 року. Фото: BBC

Як пережити чуму

У фільмі 2012 року йдеться про перші роки виникнення епідемії СНІДу і заходи, які проти неї вживала одна організація. Декілька людей, які отримали позитивний тест на ВІЛ, підняли бунт проти медичного істеблішменту. Не маючи певних необхідних знань, активісти разом з фармацевтами почали створювати препарати для лікування хвороби.

Сцена з фільму "Як пережити чуму". Фото: Rolling Stone

Далласький клуб покупців

У картині 2013 року розповідають історію чоловіка зі СНІДом, який захворів саме тоді, коли вчені ще не придумали ліки проти цього. З метою лікувати цю хворобу чоловік нелегально привозить незатверджені ліки і роздає їх своїм хворим друзям.

Фрагмент фільму "Далласький клуб покупців". Фото: Daily Mail Online

Звичайне серце

У сюжеті фільму 2014 року — початок епідемії СНІДу і створення групи активістів ACT UP. У картині добре розкривається людський гнів і їдка безпосередність. Цей фільм демонструє всю важкість кризи СНІДу 1980-тих років.

Кадр з фільму "Звичайне серце" 2014 року. Фото: Pinterest

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