ТОП-7 самых важных фильмов об эпидемии ВИЧ и СПИДа

Самая страшная тема 80-тых — 7 фильмов об эпидемии СПИДа и ВИЧ
В 1980-тых годах тема СПИДа была одной из самых страшных в современной истории, и именно с тех пор люди начали выпускать разные книги, чтобы пропагандировать ее. Поэтому мы предлагаем вам семь фильмов, которые хорошо раскрывают тему СПИДа и ВИЧ.
Новини.LIVE делится подборкой самых важных фильмов о СПИДе и ВИЧ.
Затянувшаяся музыка
В сюжете фильма 1993 года — история открытия вируса человеческого иммунодефицита и борьбы с различными предрассудками, которые распространяется в обществе. В картине ярко демонстрируется отказ политических деятелей браться за эту тему, из-за чего многие потеряли все шансы побороть страшные болезни.
Филадельфия
Великая лента 1993 года, посвященная разным проблемам человечества, раскрывает невероятные актерские способности Тома Хэнкса, Дензела Вашингтона и Антонио Бандераса. За сюжет фильма взяли настоящую историю адвокатов по имени Джеффри Бауэрс и Кларенс Кейн.
Ангелы в Америке
Сериал под названием "Ангелы в Америке" в 2003 году ярко раскрывает тему борьбы с ужасной эпидемией СПИДа. Главные роли в минисериале сыграли Аль Пачино, Эмма Томпсон и Мэрил Стрип, а сам проект получил несколько премий "Эмми" и "Золотой глобус".
Вчера
В сюжете картины 2004 года — история женщины, которая узнает о том, что больна СПИДом, но пытается жить счастливой жизнью, чтобы увидеть, как ее дочь идет в школу. Фильм был номинантом на получение премии "Оскар" за "Лучший фильм на иностранном языке" в 2005 году.
Как пережить чуму
В фильме 2012 года речь идет о первых годах возникновения эпидемии СПИДа и мерах, которые против нее предпринимала одна организация. Несколько человек, получивших позитивный тест на ВИЧ, подняли бунт против медицинского истеблишмента. Не имея необходимых знаний, активисты вместе с фармацевтами начали создавать препараты для лечения болезни.
Далласский клуб покупателей
В картине 2013 года рассказывают историю мужчины со СПИДом, который заболел именно тогда, когда ученые еще не придумали лекарства против этого. С целью лечить эту болезнь мужчина нелегально привозит неутвержденное лекарство и раздает его своим больным друзьям.
Обычное сердце
В сюжете фильма 2014 года — начало эпидемии СПИДа и создания группы активистов ACT UP. В картине хорошо раскрывается человеческий гнев и едкая непосредственность. Этот фильм демонстрирует всю тяжесть кризиса СПИДа 1980-тых годов.
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