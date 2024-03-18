ТОП-5 фильмов с откровенными сценами в автомобилях

Откровенная сцена из фильма "Автокатастрофа". Фото: Alamy

Автомобиль для любого мужчины — это не только средство для передвижения, но и настоящий фетиш, поэтому не удивительно, что их буквально заводит интим в машине. Многие режиссеры пытались привлечь внимание зрителей, поэтому снимали откровенные сцены в своих фильмах именно в автомобилях.

Новини.LIVE делится подборкой фильмов с откровенными сценами в автомобиле.

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Титаник

Вечная классика легендарного режиссера Джеймса Кэмерона, который за свой фильм получил не только большую популярность, но и 11 наград премии "Оскар". В картине 1997 года демонстрируется откровенная сцена главных героев на заднем сиденье подержанного автомобиля в багажном отсеке корабля, ставшего одним из самых пикантных моментов фильма.

Режиссеру удалось передать невероятные эффекты бурной сцены с помощью запотевших окон, отпечатков рук и тяжелого дыхания. Сегодня эта сцена стала настоящей классикой кино.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме "Титаник". Фото: Pinterest

Автокатастрофа

В фильме 1996 года речь идет о страсти, которую вызывает у людей поездка на автомобиле и ДТП. По сюжету двое молодых людей, попавших в ужасную аварию, хотят попробовать это еще раз и понимают, что этот момент вызывает у них не страх, а, наоборот, невероятное желание заняться любовью.

В картине много откровенных сцен любви в автомобиле, который несется с большой скоростью.

Кадр из фильма "Автокатастрофа" 1996 года. Фото: Pinterest

Октан

В сюжете фильма 2003 года речь идет о молодой девушке, которая убегает от отца и попадает в секту. Этой сектой правит молодой парень, который по классике нравится этой девушке. Она теряет голову и соглашается заняться с парнем любовью прямо в автомобиле.

Основной идеей этого фильма является противопоставление духовности с невинностью и откровенностью главных героев.

Сцена из фильма "Октан" в 2003 году. Фото: Alamy

Парни не плачут

Основа фильма 1999 года — настоящая история девушки, которая на протяжении всей своей жизни хотела быть парнем. Когда девушка по имени Тина повзрослела, она решила изменить свою жизнь и стала всем говорить, что она — парень, а окружающие даже не подозревали, что перед ними девушка.

Она встретила настоящую любовь и вместе со своей девушкой приняла участие в любовных сценах.

Кадр из фильма "Парни не плачут". Фото: New York Post

Нет выхода

В боевике 1987 года речь идет о чувстве влюбленности американского офицера и молодой женщины. Не в силах сдержать себя, пара занимается любовью в автомобиле прямо перед водителем. Эта пикантная сцена является одной из самых ярких за весь фильм.

Однако, дальше все становится намного ужаснее, ведь офицеру США приходится скрываться от наказания за то, какое страшное преступление он совершил.

Сцена из боевика "Нет выхода". Фото: Cinema.de

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