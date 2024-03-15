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Провокації, насилля і пікантні сцени — сім найскандальніших фільмів

15 березня 2024 23:00
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-7 найскандальніших фільмів в історії кінематографу
Кадр зі скандального фільму "Механічний апельсин". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Деякі легендарні режисери спровокували найгучніші скандали, які, попри це, зробили їхні фільми дуже популярними. Ми пропонуємо вам сім найгучніших фільмів в історії кінематографу, які вразили глядачів своїм скандальним сюжетом.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найгучніших фільмів.

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Золотий вік

Прем’єра фільму Луїса Бунюеля, яка відбулася в 1930 році, свого часу зазіхнув на серйозні цінності, тобто, на сім’ю і релігію. У той рік картина спровокувала неабиякий скандал, адже її заборонили показувати до 1981 року. Більш того, навіть знищили всі копії цього провокаційного фільму.

Сцена из фильма "Золотой век" 1930 года
Сцена з фільму "Золотий вік" 1930 року. Фото: Pinterest

І Бог створив жінку

Цей фільм 1956 року зробив акторку Бріжит Бардо, яка зіграла в ньому головну роль 18-річної дівчини, неймовірно популярною. Героїня постійно починає стосунки з різними чоловіками, а такі персонажі викликали справжнє обурення в суспільстві. Тоді цю картину намагалися заборонити всі навколо, а в Америці це навіть дійшло до суду.

Кадр из фильма "И Бог сотворил женщину" 1956 года
Кадр з фільму "І Бог створив жінку" 1956 року. Фото: Pinterest

Механічний апельсин

Фільм 1971 року свого часу був визнаний аморальним, тому режисеру довелося відкликати його з кінотеатрів Великої Британії. Тоді там повідомили про те, що ця стрічка змусила злочинців частіше вдаватися до насилля і вбивати інших, як це робив головний герой.

Сцена из фильма "Заводной апельсин" 1971 года
Сцена з фільму "Механічний апельсин" 1971 року. Фото: Pinterest

Велика жратва

У фільмі 1973 року йдеться про команду гурманів, які влаштували свято переїдання. Під час прем’єри в межах Каннського кінофестивалю люди, які передивилися цей фільм, помітили в ньому велику кількість сатири на споживче товариство. Проте, він став справжнім шедевром сфери кіно.

Сцена из фильма "Большая жратва" 1973 года
Сцена з фільму "Велика жратва" 1973 року. Фото: Pinterest

Імперія почуттів

Картина 1976 року, яку створили на основі справжньої історії, вважається однією з найгучніших в індустрії японського кіна. Через пікантні сцени у фільмі глядачі вважали цей фільм непристойним. Тому його заборонили показувати в Японії до 2001 року.

Кадр из фильма "Империя чувств" 1976 года
Кадр з фільму "Імперія почуттів" 1976 року. Фото: Alamy

Основний інстинкт

У стрічці 1992 року продемонстрували відверту сцену за участі головної героїні, яку зіграла акторка Шерон Стоун. Сьогодні, певно, немає жодної людини, яка б не бачила цю легендарну сцену. Свого часу почалися протести з боку ЛГБТ-спільноти, а сам фільм засудили за гламурне куріння цигарок.

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт"
Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт". Фото: скриншот з YouTube

Забавні ігри

Режисер використав фізичні та психологічні тортури, через що спровокував виникнення дискусій стосовно насилля в кіноіндустрії. Коли фільм вперше з’явився в Каннах в 1997 році, він серйозно вразив глядачів, тому більшість з них, зокрема, кінокритики, вийшли з залу. 

Сцена из фильма "Забавные игры" 1997 года
Сцена з фільму "Забавні ігри" 1997 року. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про п’ять найкращих фільмів, які здатні надихнути своїм сюжетом. 

Раніше ми розповідали про п’ять наймодніших стрічок, які були зняті в Лондоні. 

Також ми повідомляли про п’ять фільмів, які демонструють сильний дух жінок.

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