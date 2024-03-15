ТОП-7 самых скандальных фильмов в истории кинематографа

Кадр из скандального фильма "Заводной апельсин". Фото: Pinterest

Некоторые легендарные режиссеры спровоцировали громкие скандалы, которые, несмотря на это, сделали их фильмы очень популярными. Мы предлагаем вам семь самых громких фильмов в истории кинематографа, поразивших зрителей своим скандальным сюжетом.

Новини.LIVE делится подборкой самых громких фильмов.

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Золотой век

Премьера фильма Луиса Бунюэля, которая состоялась в 1930 году, в свое время посягнула на серьезные ценности, то есть, на семью и религию. В тот год картина спровоцировала большой скандал, ведь ее запретили показывать до 1981 года. Более того, даже уничтожили все копии этого провокационного фильма.

Сцена из фильма "Золотой век" 1930 года. Фото: Pinterest

И Бог сотворил женщину

Этот фильм в 1956 году сделал актрису Брижит Бардо, сыгравшую в нем главную роль 18-летней девушки, невероятно популярной. Героиня постоянно начинает отношения с разными мужчинами, а такие персонажи вызвали настоящее возмущение в обществе. Тогда картину пытались запретить все вокруг, а в Америке это даже дошло до суда.

Кадр из фильма "И Бог сотворил женщину" 1956 года. Фото: Pinterest

Заводной апельсин

Фильм 1971 года в свое время был признан безнравственным, поэтому режиссеру пришлось отозвать его из кинотеатров Великобритании. Тогда там сообщили о том, что эта лента заставила преступников чаще прибегать к насилию и убивать других, как это делал главный герой.

Сцена из фильма "Заводной апельсин" в 1971 году. Фото: Pinterest

Большая жратва

В фильме 1973 года речь идет о команде гурманов, устроивших праздник переедания. Во время премьеры в рамках Каннского кинофестиваля люди, просмотревшие этот фильм, заметили в нем большое количество сатиры на потребительское общество. Однако, он стал настоящим шедевром сферы кино.

Сцена из фильма "Большая жратва" 1973 года. Фото: Pinterest

Империя чувств

Картина 1976 года, созданная на основе настоящей истории, считается одной из самых громких в индустрии японского кино. Из-за пикантных сцен в фильме зрители считали этот фильм неприличным. Поэтому его запретили показывать в Японии до 2001 года.

Кадр из фильма "Империя чувств" 1976 года. Фото: Alamy

Основной инстинкт

В ленте 1992 года была продемонстрирована откровенная сцена с участием главной героини, которую сыграла актриса Шэрон Стоун. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, который не видел бы эту легендарную сцену. В свое время начались протесты со стороны ЛГБТ-сообщества, а сам фильм осудили за гламурное курение сигарет.

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Фото: скриншот с YouTube

Забавные игры

Режиссер использовал физическую и психологическую пытку, из-за чего спровоцировал возникновение дискуссий о насилии в киноиндустрии. Когда фильм впервые появился в Каннах в 1997 году, он серьезно поразил зрителей, поэтому большинство из них, в частности, кинокритики, вышли из зала.

Сцена из фильма "Забавные игры" 1997 года. Фото: Pinterest

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