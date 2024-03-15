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Провокации, насилие и пикантные сцены — семь самых скандальных фильмов

15 марта 2024 23:00
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-7 самых скандальных фильмов в истории кинематографа
Кадр из скандального фильма "Заводной апельсин". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Некоторые легендарные режиссеры спровоцировали громкие скандалы, которые, несмотря на это, сделали их фильмы очень популярными. Мы предлагаем вам семь самых громких фильмов в истории кинематографа, поразивших зрителей своим скандальным сюжетом.

Новини.LIVE делится подборкой самых громких фильмов.

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Золотой век

Премьера фильма Луиса Бунюэля, которая состоялась в 1930 году, в свое время посягнула на серьезные ценности, то есть, на семью и религию. В тот год картина спровоцировала большой скандал, ведь ее запретили показывать до 1981 года. Более того, даже уничтожили все копии этого провокационного фильма.

Сцена из фильма "Золотой век" 1930 года
Сцена из фильма "Золотой век" 1930 года. Фото: Pinterest

И Бог сотворил женщину

Этот фильм в 1956 году сделал актрису Брижит Бардо, сыгравшую в нем главную роль 18-летней девушки, невероятно популярной. Героиня постоянно начинает отношения с разными мужчинами, а такие персонажи вызвали настоящее возмущение в обществе. Тогда картину пытались запретить все вокруг, а в Америке это даже дошло до суда.

Кадр из фильма "И Бог сотворил женщину" 1956 года
Кадр из фильма "И Бог сотворил женщину" 1956 года. Фото: Pinterest

Заводной апельсин

Фильм 1971 года в свое время был признан безнравственным, поэтому режиссеру пришлось отозвать его из кинотеатров Великобритании. Тогда там сообщили о том, что эта лента заставила преступников чаще прибегать к насилию и убивать других, как это делал главный герой.

Сцена из фильма "Заводной апельсин" 1971 года.
Сцена из фильма "Заводной апельсин" в 1971 году. Фото: Pinterest

Большая жратва

В фильме 1973 года речь идет о команде гурманов, устроивших праздник переедания. Во время премьеры в рамках Каннского кинофестиваля люди, просмотревшие этот фильм, заметили в нем большое количество сатиры на потребительское общество. Однако, он стал настоящим шедевром сферы кино.

Сцена из фильма "Большая жратва" 1973 года
Сцена из фильма "Большая жратва" 1973 года. Фото: Pinterest

Империя чувств

Картина 1976 года, созданная на основе настоящей истории, считается одной из самых громких в индустрии японского кино. Из-за пикантных сцен в фильме зрители считали этот фильм неприличным. Поэтому его запретили показывать в Японии до 2001 года.

Кадр из фильма "Империя чувств" 1976 года
Кадр из фильма "Империя чувств" 1976 года. Фото: Alamy

Основной инстинкт

В ленте 1992 года была продемонстрирована откровенная сцена с участием главной героини, которую сыграла актриса Шэрон Стоун. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, который не видел бы эту легендарную сцену. В свое время начались протесты со стороны ЛГБТ-сообщества, а сам фильм осудили за гламурное курение сигарет.

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт"
Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Фото: скриншот с YouTube

Забавные игры

Режиссер использовал физическую и психологическую пытку, из-за чего спровоцировал возникновение дискуссий о насилии в киноиндустрии. Когда фильм впервые появился в Каннах в 1997 году, он серьезно поразил зрителей, поэтому большинство из них, в частности, кинокритики, вышли из зала.

Сцена из фильма "Забавные игры" 1997 года
Сцена из фильма "Забавные игры" 1997 года. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о пяти самых лучших фильмах, способных вдохновить своим сюжетом.

Ранее мы рассказывали о пяти самых модных лентах, снятых в Лондоне.

Также мы сообщали о пяти фильмах, демонстрирующих сильный дух женщин.

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