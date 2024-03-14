ТОП-5 найкращих фільмів і серіалів про сильних жінок

Для справжніх феміністок — ТОП-5 фільмів про сильних жінок
Тема рівноправності у сучасному суспільстві є дуже актуальною, адже за це постійно бореться велика кількість жінок. Існує навіть п’ять фільмів, де яскраво демонструються сильні жінки, які борються з несправедливістю і пригніченням власних прав у суспільстві.
Новини.LIVE ділиться підбіркою фільмів про сильних жінок.
Помаранчевий — хіт сезону
Серіал від Netflix є одним з найпопулярніших цієї платформи. Свого часу він отримав 12 номінацій на премію "Еммі", шість номінацій на "Золотий глобус" і таку ж кількість номінацій на премію Гільдії сценаристів Америки.
У стрічці йдеться про жінку, яка сидить за ґратами за те, що перевозила хабар нігерійському наркобаронові. У картині фокусуються на досвіді перебування жінок за ґратами і на проблемах, які виникають на їхньому шляху.
Оповідь служниці
Коли до влади прийшли радикальні християни, жінки стали служницями і почали виношувати дітей для великих командирів і їхніх дружин, які не могли мати дітей. Серіал "Оповідь служниці" отримав п’ять нагород премії "Еммі" та зробив головну героїню, яку зіграла акторка Елізабет Мосс, дуже популярною.
У квітні відбудеться прем’єра четвертого сезону цього серіалу, де боротьба жінок перетвориться на справжню жахливу війну.
Велика маленька брехня
Серіал продюсера Девіда Е. Келлі розповідає історію подруг, на шляху яких виникає справжня небезпека, через що їм доводиться себе захищати. У стрічці ролі подруг зіграли такі легендарні акторки, як:
- Ніколь Кідман
- Різ Візерспун
- Лора Дерн
- Зої Кравіц
- Шейлін Вудлі
У серіалі демонструється домашнє насилля і жіночі історії, які поєднані з таємним вбивством.
Батьківщина
Психологічний триллер допоміг акторці, яка зіграла головну роль, отримати премію "Еммі" за найкращу жіночу роль. Акторка грає офіцерку ЦРУ, яка має біполярний розлад і закохується у снайпера, якого, водночас, підозрюють у державній зраді.
У серіалі вдалося зробити образ сучасної жінки, яка готова віддати себе для порятунку Батьківщини і всього світу.
Погань
Неймовірна комедія, в якій розповідається історія молодої жінки з Лондона на прізвисько Погань. За сюжетом жінка цинічно жартує, постійно змінює чоловіків і активно впадає в депресивний стан. Головною перевагою цієї стрічки є той факт, що вона демонструє різні сторони сучасної жінки.
До слова, другий сезон цього серіалу став номінантом на 11 премій "Еммі", вигравши шість із них і "Золотий глобус".
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