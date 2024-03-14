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Для справжніх феміністок — ТОП-5 фільмів про сильних жінок

14 березня 2024 21:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 найкращих фільмів і серіалів про сильних жінок
Акторки серіалу "Помаранчевий — хіт сезону". Фото: Film Daily
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Тема рівноправності у сучасному суспільстві є дуже актуальною, адже за це постійно бореться велика кількість жінок. Існує навіть п’ять фільмів, де яскраво демонструються сильні жінки, які борються з несправедливістю і пригніченням власних прав у суспільстві.

Новини.LIVE ділиться підбіркою фільмів про сильних жінок.

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Помаранчевий — хіт сезону

Серіал від Netflix є одним з найпопулярніших цієї платформи. Свого часу він отримав 12 номінацій на премію "Еммі", шість номінацій на "Золотий глобус" і таку ж кількість номінацій на премію Гільдії сценаристів Америки. 

У стрічці йдеться про жінку, яка сидить за ґратами за те, що перевозила хабар нігерійському наркобаронові. У картині фокусуються на досвіді перебування жінок за ґратами і на проблемах, які виникають на їхньому шляху. 

Сцена из сериала "Оранжевый — хит сезона"
Сцена із серіалу "Помаранчевий — хіт сезону". Фото: The Mirror

Оповідь служниці

Коли до влади прийшли радикальні християни, жінки стали служницями і почали виношувати дітей для великих командирів і їхніх дружин, які не могли мати дітей. Серіал "Оповідь служниці" отримав п’ять нагород премії "Еммі" та зробив головну героїню, яку зіграла акторка Елізабет Мосс, дуже популярною.

У квітні відбудеться прем’єра четвертого сезону цього серіалу, де боротьба жінок перетвориться на справжню жахливу війну.

Кадр из сериала "Рассказ служанки"
Кадр із серіалу "Оповідь служниці". Фото: Daily Express

Велика маленька брехня

Серіал продюсера Девіда Е. Келлі розповідає історію подруг, на шляху яких виникає справжня небезпека, через що їм доводиться себе захищати. У стрічці ролі подруг зіграли такі легендарні акторки, як:

  • Ніколь Кідман
  • Різ Візерспун
  • Лора Дерн
  • Зої Кравіц 
  • Шейлін Вудлі

У серіалі демонструється домашнє насилля і жіночі історії, які поєднані з таємним вбивством. 

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
Кадр із серіалу "Велика маленька брехня". Фото: The Sun

Батьківщина

Психологічний триллер допоміг акторці, яка зіграла головну роль, отримати премію "Еммі" за найкращу жіночу роль. Акторка грає офіцерку ЦРУ, яка має біполярний розлад і закохується у снайпера, якого, водночас, підозрюють у державній зраді.

У серіалі вдалося зробити образ сучасної жінки, яка готова віддати себе для порятунку Батьківщини і всього світу. 

Сцена из психологического триллера "Родина"
Сцена з психологічного триллеру "Батьківщина". Фото: Vanity Fair

Погань

Неймовірна комедія, в якій розповідається історія молодої жінки з Лондона на прізвисько Погань. За сюжетом жінка цинічно жартує, постійно змінює чоловіків і активно впадає в депресивний стан. Головною перевагою цієї стрічки є той факт, що вона демонструє різні сторони сучасної жінки.

До слова, другий сезон цього серіалу став номінантом на 11 премій "Еммі", вигравши шість із них і "Золотий глобус".

Кадр из комедии "Дрянь"
Кадр з комедії "Погань". Фото: BBC

Нагадаємо, ми писали про найстильніші картини, які були зняті в Лондоні. 

Раніше ми розповідали про культові фільми, які мають найбільшу кількість премій "Оскар". 

Також ми повідомляли про важливі фільми, в яких розкривається тема жахливої епідемії ВІЛу та СНІДу.

кіно
фільм
жінки
рівноправність

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