ТОП-5 найкращих фільмів і серіалів про сильних жінок

Акторки серіалу "Помаранчевий — хіт сезону". Фото: Film Daily

Тема рівноправності у сучасному суспільстві є дуже актуальною, адже за це постійно бореться велика кількість жінок. Існує навіть п’ять фільмів, де яскраво демонструються сильні жінки, які борються з несправедливістю і пригніченням власних прав у суспільстві.

Новини.LIVE ділиться підбіркою фільмів про сильних жінок.

Читайте також:

Помаранчевий — хіт сезону

Серіал від Netflix є одним з найпопулярніших цієї платформи. Свого часу він отримав 12 номінацій на премію "Еммі", шість номінацій на "Золотий глобус" і таку ж кількість номінацій на премію Гільдії сценаристів Америки.

У стрічці йдеться про жінку, яка сидить за ґратами за те, що перевозила хабар нігерійському наркобаронові. У картині фокусуються на досвіді перебування жінок за ґратами і на проблемах, які виникають на їхньому шляху.

Сцена із серіалу "Помаранчевий — хіт сезону". Фото: The Mirror

Оповідь служниці

Коли до влади прийшли радикальні християни, жінки стали служницями і почали виношувати дітей для великих командирів і їхніх дружин, які не могли мати дітей. Серіал "Оповідь служниці" отримав п’ять нагород премії "Еммі" та зробив головну героїню, яку зіграла акторка Елізабет Мосс, дуже популярною.

У квітні відбудеться прем’єра четвертого сезону цього серіалу, де боротьба жінок перетвориться на справжню жахливу війну.

Кадр із серіалу "Оповідь служниці". Фото: Daily Express

Велика маленька брехня

Серіал продюсера Девіда Е. Келлі розповідає історію подруг, на шляху яких виникає справжня небезпека, через що їм доводиться себе захищати. У стрічці ролі подруг зіграли такі легендарні акторки, як:

Ніколь Кідман

Різ Візерспун

Лора Дерн

Зої Кравіц

Шейлін Вудлі

У серіалі демонструється домашнє насилля і жіночі історії, які поєднані з таємним вбивством.

Кадр із серіалу "Велика маленька брехня". Фото: The Sun

Батьківщина

Психологічний триллер допоміг акторці, яка зіграла головну роль, отримати премію "Еммі" за найкращу жіночу роль. Акторка грає офіцерку ЦРУ, яка має біполярний розлад і закохується у снайпера, якого, водночас, підозрюють у державній зраді.

У серіалі вдалося зробити образ сучасної жінки, яка готова віддати себе для порятунку Батьківщини і всього світу.

Сцена з психологічного триллеру "Батьківщина". Фото: Vanity Fair

Погань

Неймовірна комедія, в якій розповідається історія молодої жінки з Лондона на прізвисько Погань. За сюжетом жінка цинічно жартує, постійно змінює чоловіків і активно впадає в депресивний стан. Головною перевагою цієї стрічки є той факт, що вона демонструє різні сторони сучасної жінки.

До слова, другий сезон цього серіалу став номінантом на 11 премій "Еммі", вигравши шість із них і "Золотий глобус".

Кадр з комедії "Погань". Фото: BBC

Нагадаємо, ми писали про найстильніші картини, які були зняті в Лондоні.

Раніше ми розповідали про культові фільми, які мають найбільшу кількість премій "Оскар".

Також ми повідомляли про важливі фільми, в яких розкривається тема жахливої епідемії ВІЛу та СНІДу.