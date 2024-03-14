ТОП-5 самых лучших фильмов и сериалов о сильных женщинах

Для настоящих феминисток — ТОП-5 фильмов о сильных женщинах
Тема равноправия в современном обществе очень актуальна, ведь за это постоянно борется большое количество женщин. Есть даже пять фильмов, где ярко демонстрируются сильные женщины, которые борются с несправедливостью и угнетением собственных прав в обществе.
Новини.LIVE делится подборкой фильмов о сильных женщинах.
Оранжевый — хит сезона
Сериал от Netflix является одним из самых популярных этой платформы. В свое время он получил 12 номинаций на премию "Эмми", шесть номинаций на "Золотой глобус" и такое же количество номинаций на премию Гильдии сценаристов Америки.
В ленте говорится о женщине, которая сидит за решеткой за то, что перевозила взятку нигерийскому наркобарону. В картине фокусируются на опыте пребывания женщин за решеткой и проблемах, возникающих на их пути.
Рассказ служанки
Когда к власти пришли радикальные христиане, женщины стали служанками и начали вынашивать детей для больших командиров и их жен, которые не могли иметь детей. Сериал "Рассказ служанки" получил пять наград премии "Эмми" и сделал главную героиню, которую сыграла актриса Элизабет Мосс, очень популярной.
В апреле состоится премьера четвертого сезона этого сериала, где борьба женщин превратится в настоящую ужасную войну.
Большая маленькая ложь
Сериал продюсера Дэвида Э. Келли рассказывает историю подруг, на пути которых возникает настоящая опасность, из-за чего им приходится себя защищать. В ленте роли подруг сыграли такие легендарные актрисы, как:
- Николь Кидман
- Риз Уизерспун
- Лора Дерн
- Зои Кравиц
- Шейлин Вудли
В сериале демонстрируется домашнее насилие и женские истории, которые объединены с тайным убийством.
Родина
Психологический триллер помог актрисе, сыгравшей главную роль, получить премию "Эмми" за лучшую женскую роль. Актриса играет офицера ЦРУ, которая имеет биполярное расстройство и влюбляется в снайпера, которого подозревают в государственной измене.
В сериале удалось сделать образ современной женщины, готовой отдать себя для спасения Родины и всего мира.
Плохая
Невероятная комедия, в которой рассказывается история молодой женщины из Лондона по прозвищу Дрянь. По сюжету женщина цинично шутит, постоянно меняет мужчин и активно впадает в депрессивное состояние. Главным преимуществом этой ленты является тот факт, что она демонстрирует разные стороны современной женщины.
К слову, второй сезон этого сериала стал номинантом на 11 премий "Эмми", выиграв шесть из них и "Золотой глобус".
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