ТОП-5 самых лучших фильмов и сериалов о сильных женщинах

Актрисы сериала "Оранжевый — хит сезона". Фото: Film Daily

Тема равноправия в современном обществе очень актуальна, ведь за это постоянно борется большое количество женщин. Есть даже пять фильмов, где ярко демонстрируются сильные женщины, которые борются с несправедливостью и угнетением собственных прав в обществе.

Новини.LIVE делится подборкой фильмов о сильных женщинах.

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Оранжевый — хит сезона

Сериал от Netflix является одним из самых популярных этой платформы. В свое время он получил 12 номинаций на премию "Эмми", шесть номинаций на "Золотой глобус" и такое же количество номинаций на премию Гильдии сценаристов Америки.

В ленте говорится о женщине, которая сидит за решеткой за то, что перевозила взятку нигерийскому наркобарону. В картине фокусируются на опыте пребывания женщин за решеткой и проблемах, возникающих на их пути.

Сцена из сериала "Оранжевый — хит сезона". Фото: The Mirror

Рассказ служанки

Когда к власти пришли радикальные христиане, женщины стали служанками и начали вынашивать детей для больших командиров и их жен, которые не могли иметь детей. Сериал "Рассказ служанки" получил пять наград премии "Эмми" и сделал главную героиню, которую сыграла актриса Элизабет Мосс, очень популярной.

В апреле состоится премьера четвертого сезона этого сериала, где борьба женщин превратится в настоящую ужасную войну.

Кадр из сериала "Рассказ служанки". Фото: Daily Express

Большая маленькая ложь

Сериал продюсера Дэвида Э. Келли рассказывает историю подруг, на пути которых возникает настоящая опасность, из-за чего им приходится себя защищать. В ленте роли подруг сыграли такие легендарные актрисы, как:

Николь Кидман

Риз Уизерспун

Лора Дерн

Зои Кравиц

Шейлин Вудли

В сериале демонстрируется домашнее насилие и женские истории, которые объединены с тайным убийством.

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь". Фото: The Sun

Родина

Психологический триллер помог актрисе, сыгравшей главную роль, получить премию "Эмми" за лучшую женскую роль. Актриса играет офицера ЦРУ, которая имеет биполярное расстройство и влюбляется в снайпера, которого подозревают в государственной измене.

В сериале удалось сделать образ современной женщины, готовой отдать себя для спасения Родины и всего мира.

Сцена из психологического триллера "Родина". Фото: Vanity Fair

Плохая

Невероятная комедия, в которой рассказывается история молодой женщины из Лондона по прозвищу Дрянь. По сюжету женщина цинично шутит, постоянно меняет мужчин и активно впадает в депрессивное состояние. Главным преимуществом этой ленты является тот факт, что она демонстрирует разные стороны современной женщины.

К слову, второй сезон этого сериала стал номинантом на 11 премий "Эмми", выиграв шесть из них и "Золотой глобус".

Кадр из комедии "Дрянь". Фото: BBC

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