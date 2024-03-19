Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow "Дюна 2" б'є рекорди — стрічка стала найкасовішою прем'єрою року arrow

"Дюна 2" б'є рекорди — стрічка стала найкасовішою прем'єрою року

19 березня 2024 11:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Дюна 2" б'є рекорди — стрічка стала найкасовішою прем'єрою року
Кінострічка "Дюна 2". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Науково-фантастичний сиквел режисера Дені Вільньова "Дюна 2" став найкасовішим фільмом 2024 року у світовому кінопрокаті. За майже два тижні стрічка зібрала майже 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Variety.

Читайте також:

Касові збори фільму "Дюна: Частина друга" у світовому кінопрокаті

Друга частина "Дюни" за декілька тижнів зібрала 494,7 млн доларів у світовому прокаті, в тому числі 208 млн доларів у Північній Америці та 289,4 млн доларів у Європі та Азії.

Після вихідних цей показник має перевищити позначку в 500 млн доларів. Такий успіх б'є усі рекорди світового прокату кінострічок у  постпандемічний час.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DUNE (@dunemovie)

Друга частина "Дюни" перевершила першу, яка у 2021 році зібрала 108 мільйонів доларів.

Однак варто враховувати, що прем'єру першої "Дюни" через епідемію коронавірусу глядачі могли переглянути не лише у кінотеатрах, а й на стрімінговій платформі HBO Max.

Скільки коштували зйомки "Дюна 2"

Warner Bros. та Legendary Entertainment виступили співпродюсерами та профінансували зйомки "Дюни 2". Виробництво стрічки коштувало кінокомпаніям 190 млн доларів і ще близько 100 млн доларів вони витратили на просування її у світовому кінопрокаті. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що за підсумками касових зборів фільм "Дюна: Частина друга" за перші дні посів перше місце у кінопрокаті Північної Америки. Також ми розповідали, що робочу версію фільму "Буча" показали у США.

кіно
фільм
рекорд
Голлівуд
закордонні зірки
зйомки
Прем'єра
Дюна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися