"Дюна 2" б'є рекорди — стрічка стала найкасовішою прем'єрою року

Кінострічка "Дюна 2". Фото: скриншот YouTube

Науково-фантастичний сиквел режисера Дені Вільньова "Дюна 2" став найкасовішим фільмом 2024 року у світовому кінопрокаті. За майже два тижні стрічка зібрала майже 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Variety.

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Друга частина "Дюни" за декілька тижнів зібрала 494,7 млн доларів у світовому прокаті, в тому числі 208 млн доларів у Північній Америці та 289,4 млн доларів у Європі та Азії.

Після вихідних цей показник має перевищити позначку в 500 млн доларів. Такий успіх б'є усі рекорди світового прокату кінострічок у постпандемічний час.

Друга частина "Дюни" перевершила першу, яка у 2021 році зібрала 108 мільйонів доларів.

Однак варто враховувати, що прем'єру першої "Дюни" через епідемію коронавірусу глядачі могли переглянути не лише у кінотеатрах, а й на стрімінговій платформі HBO Max.

Скільки коштували зйомки "Дюна 2"

Warner Bros. та Legendary Entertainment виступили співпродюсерами та профінансували зйомки "Дюни 2". Виробництво стрічки коштувало кінокомпаніям 190 млн доларів і ще близько 100 млн доларів вони витратили на просування її у світовому кінопрокаті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за підсумками касових зборів фільм "Дюна: Частина друга" за перші дні посів перше місце у кінопрокаті Північної Америки. Також ми розповідали, що робочу версію фільму "Буча" показали у США.