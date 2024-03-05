Друга "Дюна" за перший вікенд прокату в Україні зібрала майже 33 млн гривень

Кадри з фільму "Дюна: Частина друга". Фото: скриншот Youtube

Фільм студії Warner Bros "Дюна: Частина друга", що вийшов в український прокат 29 лютого, за перший вікенд зібрав майже 33 мільйони гривень. Прем'єра побила всі рекорди фільмів в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише видання bit.ua.

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Друга "Дюна" з'явилась на екранах українських кінотеатрів 29 лютого і вже за перші вихідні прокату зібрала 32,6 млн гривень.

Перегляди прем'єри побили усі рекорди з початку повномасштабного вторгнення РФ і стрічка увійшла до трійки найуспішніших стартів фільмів Warner Bros. в Україні, поступившись лише "Дюні" 2021 року з прокатом у 34,3 млн грн та "Фантастичним звірям: Злочини Ґріндельвальда" 2018 року — з 39,2 млн.

Кадри з фільму "Дюна: Частина друга". Фото: скриншот Youtube

Перша та друга частина "Дюни" екранізовані на основі романа Френка Герберта. Сюжет розповідає про пригоди Пола Атріда та його родини на планеті Арракіс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за підсумками касових зборів фільм "Дюна: Частина друга" за перші дні посів перше місце у кінопрокаті Північної Америки. Також ми розповідали, що робочу версію фільму "Буча" показали у США.