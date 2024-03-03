Робочу версію фільму "Буча" показали у США

Учасники показу фільму "Буча". Фото: піар-служба стрічки "Буча"

У восьми містах США пройшли покази робочої версії фільму "Буча". Головною місією туру стала боротьба з російською пропагандою та нагадування американцям про війну в Україні.

Про це Новини.LIVE повідомила піар-служба стрічки "Буча".

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Закриті покази відбулись у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Солт-Лейк-Сіті, Нью-Джерсі, Філадельфії, Сан-Дієго та Бостоні. Почесними гостями заходів стали, зокрема, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, Повноважний посол України в США Оксана Маркарова, поранені українські військові, які перебувають у США, отримуючи медичну допомогу з протезування кінцівок та на реабілітації.

"Цей фільм є болісним зображенням звірств і страждань, заподіяних під час російського вторгнення. Він слугує яскравим нагадуванням про те, чому наша єдність і рішучість є критично важливими, як ніколи", — прокоментував показ Сергій Кислиця.

Сергій Кислиця (праворуч) на показі фільму "Буча". Фото: піар-служба стрічки "Буча"

Під час туру пройшли благодійні аукціони, на яких були представлені ексклюзивні предмети, подаровані ГУР МО України, лоти від командування ЗСУ та інші артефакти війни.

"Росіяни вже зняли і показують пропагандистські стрічки зі своєю версією подій у Маріуполі та Бучі. Є ймовірність, що світ надивиться російських фільмів та прийме їх наративи. Ми маємо доносити істину", — розповів автор сценарію та продюсер фільму Олександр Щур.

Олександр Щур на показі фільму "Буча". Фото: піар-служба стрічки "Буча"

Про фільм "Буча"

Сюжет кінострічки заснований на подіях, що відбулися у містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації в перші місяці повномасштабної війни. Завдяки своєму казахстанському паспорту Костянтин Гудаускас мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Іноземець не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації.

Головні ролі у стрічці зіграли відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич українець В'ячеслав Довженко. Фільм "Буча" було знято на гроші приватних інвесторів без залучення державних коштів. Премʼєра стрічки в Україні відбудеться у вересні цього року.

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