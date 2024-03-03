Робочу версію фільму "Буча" показали у США
У восьми містах США пройшли покази робочої версії фільму "Буча". Головною місією туру стала боротьба з російською пропагандою та нагадування американцям про війну в Україні.
Про це Новини.LIVE повідомила піар-служба стрічки "Буча".
Тур фільму "Буча" у США
Закриті покази відбулись у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Солт-Лейк-Сіті, Нью-Джерсі, Філадельфії, Сан-Дієго та Бостоні. Почесними гостями заходів стали, зокрема, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, Повноважний посол України в США Оксана Маркарова, поранені українські військові, які перебувають у США, отримуючи медичну допомогу з протезування кінцівок та на реабілітації.
"Цей фільм є болісним зображенням звірств і страждань, заподіяних під час російського вторгнення. Він слугує яскравим нагадуванням про те, чому наша єдність і рішучість є критично важливими, як ніколи", — прокоментував показ Сергій Кислиця.
Під час туру пройшли благодійні аукціони, на яких були представлені ексклюзивні предмети, подаровані ГУР МО України, лоти від командування ЗСУ та інші артефакти війни.
"Росіяни вже зняли і показують пропагандистські стрічки зі своєю версією подій у Маріуполі та Бучі. Є ймовірність, що світ надивиться російських фільмів та прийме їх наративи. Ми маємо доносити істину", — розповів автор сценарію та продюсер фільму Олександр Щур.
Про фільм "Буча"
Сюжет кінострічки заснований на подіях, що відбулися у містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації в перші місяці повномасштабної війни. Завдяки своєму казахстанському паспорту Костянтин Гудаускас мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Іноземець не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації.
Головні ролі у стрічці зіграли відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич українець В'ячеслав Довженко. Фільм "Буча" було знято на гроші приватних інвесторів без залучення державних коштів. Премʼєра стрічки в Україні відбудеться у вересні цього року.
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