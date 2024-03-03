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Українка зізналася, скільки витратила на конкурс "Міс Європа"

3 березня 2024 12:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Українка зізналася, скільки витратила на конкурс "Міс Європа"
Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Учасниця від України на конкурсі "Міс Європа-2024" та модель Мілена Мельничук зізналась про те, скільки їй довелося витрати коштів на підготовку до змагань. За її словами, усе необхідне вона оплачувала власним коштом.

Про це учасниця конкурсу розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube.

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Як модель потрапила на конкурс "Міс Європа-2024"

Мельничук розповіла про те, що процес відбору на конкурс почався ще влітку 2023 року. Організатори "Міс Європа-2024" ставили їй провокативні питання та ретельно перевіряли її біографію.

Мілені вдалося пройти усі випробування, і вона розпочала готуватися до змагань.

Шукати вбрання на виступ дівчині довелося самостійно, адже в неї не було зв'язків із брендами одягу та піарниками. Мельничук зізналася, що костюм на конкурс їй допомогла зробити мама.

Всі інші витрати модель сплачувала з власного гаманця.

"Я поїхала за власні гроші. Я не взяла ні копійки від брендів, організацій, Мінкульту. Я працюю з 13 років. На квитки, костюми, все інше — це лише мої особисті гроші. Чому я це зробила? Це можливість більше розповісти про Україну та знайти партнерів, які ще більше можуть дати грошей Україні", — розповіла Мілена.

Яку суму Мілена Мельничук витратила на підготовку до конкурсу "Міс Європа-2024"

Модель підрахувала, що з неї не взяли кошти за організаційний внесок, однак наряди, поїздка та інші витрати коштували їй орієнтовно до 5 тисяч євро (206 тисяч гривень).

Нагадаємо, ми раніше писали, що "Міс Всесвіт Україна" знялась у модному глянці. А "Міс Європи" Мілена Мельничук зізналася, що отримувала смертельні погрози з боку конкурсанток.

конкурс краси
Україна
Слава Дьомін
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