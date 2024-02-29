Погрожували та змушували фотографуватися з росіянкою — українка шокувала залаштунками конкурсу "Міс Європа"

Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Представниця України на "Міс Європа" Мілена Мельничук розповіла про погрози з боку конкурсанток. За словами дівчини, ще до поїздки її розкритикували, видаляли сторінку в соцмережах та погрожували вбити її та її родину.

Про це модель повідомила у своїй соціальній мережі.

Читайте також:

Стали відомі скандальні подробиці конкурсу краси

Мельничук поділилася, що після приїзду до Лівану організатори всіляко намагалися "зіштовхнути" її з росіянкою і змушували їх фотографуватися разом. Коли дівчина заявила, що хоче дискваліфікуватись, їй нібито почали погрожувати та вриватися в її номер.

"Мене змушували, щоб я фоткалася з росіянкою і коли я агресивно відмовляла, погрожували мені і казали, що я тупа і нічого не розумію. Росіянка самостійно намагалася завжди сісти поряд і сфоткатись, хоча я постійно від неї намагалася сховатися. Не маю до неї претензій, як людина вона здавалася нормальною. Дизайнер спеціально дав нам однакові сукні, щоб ми були однакові та як подруги! Хореограф конкурсу поставив мене поруч із росіянкою на сцені", — пригадала Мілена і додала, що коли попросила переставити її то отримала відповідь російською, що їм все одно щодо війни.

Під час самого фіналу хореограф називав українку "хохлушка".

"Коли я виставила сторіс, що хочу дискваліфікуватися з конкурсу, організатори почали мені загрожувати, і навіть вдиралися в номер із погрозами!", — розповіла українка.

Мілена стверджує, що Ірина Максимович з Білорусі "за 5000 євро купила третє місце". А перемогу росіянки Мінкульт РФ нібито "викупив за 20 000 євро", і "під час усього конкурсу вона вихвалялася допомогою від президента". Українка наголосила, що інформацію про ці суми вона дізналася із приватних розмов із членами журі, менеджерами та іншими конкурсантками.

У соцмережах Мельничук також опублікувала відео з представницею Білорусі, яка ображала її будучи у нетверезому стані.

Конкурс "Міс Європа–2024" проходив з 15 по 25 лютого у столиці Лівану Бейруті. Переможницею стала росіянка, мешканка Казані Роза Гадієва. Друге місце посіла дівчина з Туреччини, третє — конкурсантка Ірина Максимович із Вітебська.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна" знялась у модному глянці.

Раніше стало відомо, що президент Ізраїлю висловився про можливу дискваліфікацію країни на Євробаченні.