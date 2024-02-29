Угрожали и заставляли фотографироваться с россиянкой - украинка шокировала закулисами конкурса "Мисс Европа"

Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Представительница Украины на "Мисс Европа" Милена Мельничук рассказала об угрозах со стороны конкурсанток. По словам девушки, еще до поездки ее подвергли критике, удаляли страницу в соцсетях и угрожали убить ее и ее семью.

Об этом модель сообщила в своей социальной сети.

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Мельничук поделилась, что по приезде в Ливан организаторы всячески пытались "столкнуть" ее с россиянкой и заставляли их фотографироваться вместе. Когда девушка заявила, что хочет дисквалифицироваться, ей якобы начали угрожать и врываться в ее номер.

"Меня заставляли, чтобы я фоткалась с россиянкой и когда я агрессивно отказывала, угрожали мне и говорили, что я тупая и ничего не понимаю. Россиянка самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сфоткаться, хотя я постоянно от нее пыталась скрыться. Не имею к ней претензий, как человек она казалась нормальной. Дизайнер специально дал нам одинаковые платья, чтобы мы были одинаковые и как подруги! Хореограф конкурса поставил меня рядом с россиянкой на сцене",— вспомнила Милена и добавила, что когда попросила переставить ее, то получила ответ на русском, что им все равно относительно войны.

Во время самого финала хореограф называл украинку "хохлушкой".

"Когда я выставила сторис, что хочу дисквалифицироваться с конкурса, организаторы начали мне угрожать, и даже врывались в номер с угрозами!" — рассказала украинка.

Милена утверждает, что Ирина Максимович из Белоруссии "за 5000 евро купила третье место". А победу россиянки Минкульт РФ якобы "выкупил за 20 000 евро", и "во время всего конкурса она хвасталась помощью от президента". Украинка подчеркнула, что информацию об этих суммах она узнала из частных разговоров с членами жюри, менеджерами и другими конкурсантками.

В соцсетях Мельничук также опубликовала видео с представительницей Беларуси, которая оскорбляла ее в нетрезвом состоянии.

Конкурс "Мисс Европа-2024" проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. Победительницей стала россиянка, жительница Казани Роза Гадиева. Второе место заняла девушка из Турции, третье — конкурсантка Ирина Максимович из Витебска.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина" снялась в модном глянце.

Ранее стало известно, что президент Израиля высказался о возможной дисквалификации страны на Евровидении.