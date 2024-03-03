Украинка призналась, сколько потратила на конкурс "Мисс Европа"

Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Участница от Украины на конкурсе "Мисс Европа-2024" и модель Милена Мельничук призналась, сколько ей пришлось потратить на подготовку к соревнованиям. По ее словам, все необходимое она оплачивала за свой счет.

Об этом участница конкурса рассказала в интервью Славе Демину на YouTube.

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Мельничук рассказала о том, что процесс отбора на конкурс начался летом 2023 года. Организаторы "Мисс Европа-2024" задавали ей провокационные вопросы и тщательно проверяли ее биографию.

Милене удалось пройти все испытания, и она начала готовиться к соревнованиям.

Искать наряды на выступление девушке пришлось самостоятельно, ведь у нее не было связей с брендами одежды и пиарщиками. Мельничук призналась, что костюм на конкурс помогла сделать ей мама.

Все остальные расходы модель оплачивала со своего кошелька.

"Я уехала за собственные деньги. Я не взяла ни копейки от брендов, организаций, Минкульта. Я работаю с 13 лет. На билеты, костюмы, все остальное — это только мои личные деньги. Почему я это сделала? Это возможность больше рассказать об Украине и найти партнеров, которые еще больше могут дать деньги Украине", — рассказала Милена.

Какую сумму Милена Мельничук потратила на подготовку к конкурсу "Мисс Европа-2024"

Модель подсчитала, что с нее не взяли средства за организационный взнос, однако наряды, поездка и другие расходы обошлись ей ориентировочно до 5 тысяч евро (206 тысяч гривен).

Напомним, мы ранее писали, что "Мисс Вселенная Украина" снялась в модном глянце. А "Мисс Европы" Милена Мельничук призналась, что получала смертельные угрозы со стороны конкурсанток.