Українка після скандалу на конкурсі "Міс Європа" зізналася, що отримує смертельні погрози

Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Представниця України на "Міс Європа" Мілена Мельничук звернулась до підписників по домогу. Жінка запевняє, що отримує смертельні погрози після скандалу на конкурсі краси.

Про це стало відомо у соціальній мережі моделі.

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Мельничук днями поділилася, що після приїзду до Лівану організатори всіляко намагалися "зіштовхнути" її з росіянкою і змушували їх фотографуватися разом. Коли дівчина заявила, що хоче дискваліфікуватись, їй нібито почали погрожувати. Тож тепер Мілена говорить, що скандал набрав обертів.

Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Модель Мілена Мельничук закликала надати більшого розголосу скандалу. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

"Друзі, мені дуже сильно погрожують і бажають смерті весь час, мені страшно... Цьому потрібен ще більший розголос", — розповіла Мілена.

Після того, як дівчина розповіла, що відбувалося за лаштунками, організатори конкурсу заборонили Росії брати участь у змаганні.

Мілена розповіла, що під час самого фіналу "Міс Європа" хореограф називав її "хохлушка".

У соцмережах Мельничук також опублікувала відео з представницею Білорусі, яка ображала її, бувши у нетверезому стані.

Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Конкурс "Міс Європа–2024" проходив з 15 по 25 лютого у столиці Лівану Бейруті. Переможницею стала росіянка, мешканка Казані Роза Гадієва. Друге місце посіла дівчина з Туреччини, третє — конкурсантка Ірина Максимович із Вітебська.

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