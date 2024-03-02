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Українка після скандалу на конкурсі "Міс Європа" зізналася, що отримує смертельні погрози

2 березня 2024 10:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Українка після скандалу на конкурсі "Міс Європа" зізналася, що отримує смертельні погрози
Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Представниця України на "Міс Європа" Мілена Мельничук звернулась до підписників по домогу. Жінка запевняє, що отримує смертельні погрози після скандалу на конкурсі краси.

Про це стало відомо у соціальній мережі моделі.

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Мельничук днями поділилася, що після приїзду до Лівану організатори всіляко намагалися "зіштовхнути" її з росіянкою і змушували їх фотографуватися разом. Коли дівчина заявила, що хоче дискваліфікуватись, їй нібито почали погрожувати. Тож тепер Мілена говорить, що скандал набрав обертів.

 

Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

 

Модель Мілена Мельничук закликала надати більшого розголосу скандалу. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
Модель Мілена Мельничук закликала надати більшого розголосу скандалу. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

"Друзі, мені дуже сильно погрожують і бажають смерті весь час, мені страшно... Цьому потрібен ще більший розголос", — розповіла Мілена. 

Після того, як дівчина розповіла, що відбувалося за лаштунками, організатори конкурсу заборонили Росії брати участь у змаганні. 
Мілена розповіла, що під час самого фіналу "Міс Європа" хореограф називав її "хохлушка".

У соцмережах Мельничук також опублікувала відео з представницею Білорусі, яка ображала її, бувши у нетверезому стані. 

 

Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
Модель Мілена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Конкурс "Міс Європа–2024" проходив з 15 по 25 лютого у столиці Лівану Бейруті. Переможницею стала росіянка, мешканка Казані Роза Гадієва. Друге місце посіла дівчина з Туреччини, третє — конкурсантка Ірина Максимович із Вітебська. 

Нагадаємо, показ дизайнерки Вікторії Бекхем пройшов зі скандалом.

Раніше соліст Національної опери розповів про повернення в Київ під час війни.

Білорусь
скандал
росіяни
українські зірки

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