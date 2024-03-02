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Вікторія Бекхем на милицях прийшла на модний показ — не обійшлося без скандалу

2 березня 2024 09:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вікторія Бекхем на милицях прийшла на модний показ — не обійшлося без скандалу
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Попри зламану стопу, Вікторія Бекхем сяяла на показі своєї останньої колекції під час тижня моди в Парижі. Однак успіх був зіпсований скандалом.

Про це пише Daily Mail.

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Вікторію прийшли підтримати чоловік Девід разом з їхньою 12-річною донькою Харпер і синами Брукліном і Крузом та її невістка Нікола Пельц. Сама Вікторія вийшла на подіум у стильному костюмі та на милицях.

 

На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters
На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters

 

На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters
На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters

 

На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters
На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters

 

На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters
На показі дизайнерки Вікторії Бекхем стався скандал. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters
Показ дизайнерки Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Успіх показу в готелі Salomon de Rothschild в центрі Парижа був ненадовго зіпсований активістами з групи захисту прав тварин Peta, які вийшли на подіум з плакатами Viva Vegan Leather. Шоу відновилося після того, як охорона відвела демонстрантів, одягнених у топи з гаслами "Тварини — не тканина" та "Повернись спиною до шкур тварин".

Вікторія отримала травму під час тренувань у День святого Валентина. Про це розповів її чоловік Девід Бекхем. Дружина футболіста вже ламала ногу у 2018 році.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вразила яскравим виходом на модному показі.

Раніше Вікторія Бекхем зізналася у коханні чоловіку.

скандал
Девід Бекхем
Вікторія Бекхем
закордонні зірки

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