Вікторія Бекхем на милицях прийшла на модний показ — не обійшлося без скандалу
Попри зламану стопу, Вікторія Бекхем сяяла на показі своєї останньої колекції під час тижня моди в Парижі. Однак успіх був зіпсований скандалом.
Про це пише Daily Mail.
На показі Вікторії Бекхем засвітились протестувальники
Вікторію прийшли підтримати чоловік Девід разом з їхньою 12-річною донькою Харпер і синами Брукліном і Крузом та її невістка Нікола Пельц. Сама Вікторія вийшла на подіум у стильному костюмі та на милицях.
Успіх показу в готелі Salomon de Rothschild в центрі Парижа був ненадовго зіпсований активістами з групи захисту прав тварин Peta, які вийшли на подіум з плакатами Viva Vegan Leather. Шоу відновилося після того, як охорона відвела демонстрантів, одягнених у топи з гаслами "Тварини — не тканина" та "Повернись спиною до шкур тварин".
Вікторія отримала травму під час тренувань у День святого Валентина. Про це розповів її чоловік Девід Бекхем. Дружина футболіста вже ламала ногу у 2018 році.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вразила яскравим виходом на модному показі.
Раніше Вікторія Бекхем зізналася у коханні чоловіку.
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