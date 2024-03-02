Виктория Бекхэм на костылях пришла на модный показ — не обошлось без скандала

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Несмотря на сломанную стопу, Виктория Бекхэм сияла на показе своей последней коллекции во время недели моды в Париже. Однако успех был омрачен скандалом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Викторию пришли поддержать супруг Дэвид вместе с их 12-летней дочерью Харпер, сыновьями Бруклином и Крузом и невестка Никола Пельц. Сама Виктория вышла на подиум в стильном костюме и костылях.

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Успех показа в отеле Salomon de Rothschild в центре Парижа был ненадолго испорчен активистами из группы защиты прав животных Peta, вышедшими на подиум с плакатами Viva Vegan Leather. Шоу возобновилось после того, как охрана увела демонстрантов, одетых в топы с лозунгами "Животные — не ткань" и "Отвернись от шкур животных".

Виктория получила травму во время тренировки в День святого Валентина. Об этом рассказал ее супруг Дэвид Бекхэм. Жена футболиста уже ломала ногу в 2018 году.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поразила ярким выходом на модном показе.

Ранее Виктория Бекхэм призналась в любви супругу.