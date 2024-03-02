Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Виктория Бекхэм на костылях пришла на модный показ — не обошлось без скандала arrow

Виктория Бекхэм на костылях пришла на модный показ — не обошлось без скандала

2 марта 2024 09:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Виктория Бекхэм на костылях пришла на модный показ - не обошлось без скандала
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Несмотря на сломанную стопу, Виктория Бекхэм сияла на показе своей последней коллекции во время недели моды в Париже. Однако успех был омрачен скандалом.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

На показе Виктории Бекхэм засветились протестующие

Викторию пришли поддержать супруг Дэвид вместе с их 12-летней дочерью Харпер, сыновьями Бруклином и Крузом и невестка Никола Пельц. Сама Виктория вышла на подиум в стильном костюме и костылях.

 

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters
На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

 

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters
На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

 

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters
На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

 

На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters
На показе дизайнера Виктории Бекхэм произошел скандал. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters
Показ дизайнера Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: Reuters
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Успех показа в отеле Salomon de Rothschild в центре Парижа был ненадолго испорчен активистами из группы защиты прав животных Peta, вышедшими на подиум с плакатами Viva Vegan Leather. Шоу возобновилось после того, как охрана увела демонстрантов, одетых в топы с лозунгами "Животные — не ткань" и "Отвернись от шкур животных".

Виктория получила травму во время тренировки в День святого Валентина. Об этом рассказал ее супруг Дэвид Бекхэм. Жена футболиста уже ломала ногу в 2018 году.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поразила ярким выходом на модном показе.

Ранее Виктория Бекхэм призналась в любви супругу.

скандал
Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности