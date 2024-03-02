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Украинка после скандала на конкурсе "Мисс Европа" призналась, что получает смертельные угрозы

2 марта 2024 10:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Украинка после скандала на конкурсе "Мисс Европа" призналась, что получает смертельные угрозы
Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Представительница Украины на "Мисс Европа" Милена Мельничук обратилась к подписчикам за помощью. Женщина говорит, что получает смертельные угрозы после скандала на конкурсе красоты.

Об этом стало известно из социальной сети модели.

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Мельничук на днях поделилась, что поле приезда в Ливан организаторы всячески пытались "столкнуть" ее с россиянкой и заставляли их фотографироваться вместе. Когда девушка заявила, что хочет дисквалифицироваться, ей якобы стали угрожать. Теперь Милена говорит, что скандал набрал обороты.

 

Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

 

Модель Милена Мельничук призвала предоставить большую огласку скандалу. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
Модель Милена Мельничук призвала предоставить большую огласку скандалу. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

"Друзья, мне очень сильно угрожают и желают смерти все время, мне страшно...Этому нужна еще большая огласка", — рассказала Милена.

После того, как девушка рассказала, что происходило за кулисами, организаторы конкурса запретили России участвовать в соревновании.

Милена рассказала, что во время самого финала "Мисс Европа" хореограф называл ее "хохлушкой". В соцсетях Мельничук также опубликовала видео с представительницей Беларуси, которая оскорбляла ее, находясь в нетрезвом состоянии.

 

Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/
Модель Милена Мельничук. Фото: instagram.com/milena.melnichuk/

Конкурс "Мисс Европа-2024" проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. Победительницей стала россиянка, жительница Казани Роза Гадиева. Второе место заняла девушка из Турции, третье — конкурсантка Ирина Максимович из Витебска.

Напомним, показ дизайнера Виктории Бекхэм прошел со скандалом.

Ранее солист Национальной оперы рассказал о возвращении в Киев во время войны.

Беларусь
скандал
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украинские звезды

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