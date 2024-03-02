Украинка после скандала на конкурсе "Мисс Европа" призналась, что получает смертельные угрозы
Представительница Украины на "Мисс Европа" Милена Мельничук обратилась к подписчикам за помощью. Женщина говорит, что получает смертельные угрозы после скандала на конкурсе красоты.
Об этом стало известно из социальной сети модели.
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Мельничук на днях поделилась, что поле приезда в Ливан организаторы всячески пытались "столкнуть" ее с россиянкой и заставляли их фотографироваться вместе. Когда девушка заявила, что хочет дисквалифицироваться, ей якобы стали угрожать. Теперь Милена говорит, что скандал набрал обороты.
"Друзья, мне очень сильно угрожают и желают смерти все время, мне страшно...Этому нужна еще большая огласка", — рассказала Милена.
После того, как девушка рассказала, что происходило за кулисами, организаторы конкурса запретили России участвовать в соревновании.
Милена рассказала, что во время самого финала "Мисс Европа" хореограф называл ее "хохлушкой". В соцсетях Мельничук также опубликовала видео с представительницей Беларуси, которая оскорбляла ее, находясь в нетрезвом состоянии.
Конкурс "Мисс Европа-2024" проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. Победительницей стала россиянка, жительница Казани Роза Гадиева. Второе место заняла девушка из Турции, третье — конкурсантка Ирина Максимович из Витебска.
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