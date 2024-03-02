Соліст Національної опери з громадянством Чехії розповів про повернення в Київ під час війни

Соліст балету Національної опери України Ян Ваня. Фото: сайт Національної опери України

Цього місяця соліст балету Національної опери України Ян Ваня виконає партію головного лиходія у балеті "Лілея". З цієї нагоди 37-річний громадянин Чехії розповів, зокрема, як провів з родиною перші місяці повномасштабної війни та про допомогу ЗСУ.

Велике інтерв’ю з’явилось на "ТиКиїв".

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Ян Ваня про перші місяці повномасштабної війни

Артист приїхав до Києва на стажування 2006 року як випускник Празького хореографічного училища. За цей час Ян встиг стати Заслуженим артистом України, одружитися, стати батьком та солістом балету Національної опери. Коли почалась повномасштабна війна, артист довго не міг в це повірити.

"Навіть коли сусіди почали виїжджати, я не вірив. І тоді моя мама взяла процес евакуації на себе. Ми із сім'єю виїхали з України до Чехії на початку березня (2022 року. — Ред.), а коли наприкінці травня театр почав працювати, повернулися. У липні ми вже танцювали на сцені", — розповів Ян.

Фото: сайт Національної опери України

За словами Яна, вони могли б скільки завгодно перебувати в Чехії, тим паче його батьки на цьому наполягали. Але родина його дружини Наталії в цей момент залишалася в Україні. І це стало однією з основних причин їхнього повернення.

"Друга причина — звичайно ж, те, що театр запрацював і ми з дружиною стали йому потрібні. Ну, а третя причина — моя донька. Коли ми з нею виходили гуляти у Чехії, то на дитячому майданчику у Празі та в інших місцях я зустрічав багато українок із дітьми. І, дивлячись на них, я розумів, що всі ми в цей момент не вдома і що наш дім там — в Україні", — поділився артист.

Донька Тереза, якій на той момент було лише три рочки, розмовляє українською та чеською. Ян не хотів, щоб вона стала забувати українську.

Ян Ваня з дружиною та донькою. Фото: ТиКиїв

Про допомогу ЗСУ

За словами Яна, він не знає, коли закінчиться повномасштабна війна, але вірить в нашу перемогу. Зі свого боку артисти балету роблять для цього все можливе.

"Ось були на гастролях у Японії — вся балетна трупа витратила свої гонорари на донати, і ми привезли з собою в Україну два дрони для ЗСУ. Мої колеги нещодавно на гастролях у Канаді теж зібрали гроші на дрони та вже відправили їх на фронт", — підсумував Ян Ваня.

Фото: сайт Національної опери України

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