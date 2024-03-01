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Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв — скільки акторка втратила грошей

1 березня 2024 21:11
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Стас Кожушко
Редактор
Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв — скільки акторка втратила грошей
Акторка, телеведуча Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Акторка, телеведуча Ксенія Мішина потрапила у неприємну ситуацію в соцмережах. Зірка стала жертвою шахраїв, яким переказала гроші на банківську картку. 

Про це Мішина розповіла в сторіз свого Instagram.

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34-річна уродженка Севастополя розповіла, що до неї за рекламою звернулась баєрка, яка нібито займалась замовленням та доставкою люксового брендового одягу та аксесуарів в Україну. Акторка зазначила — вона вивчила сторінку, побачила рекомендації блогерів та домовилась про бартер. Мішина замовила речей на 15 тисяч гривень більше, ніж обійшлись її рекламні послуги. 

Баєрка запропонувала переказати цю суму на картку, бо запевнила, що вона замовляє товар та одразу оплачує його. Ксенія відправила 15 тисяч гривень.

"І ось пройшло два тижні. Вона сказала, що речі будуть йти 10-12 днів. Я їй пишу і все — в результаті не має сторінки, все в заблокованих, все видалено. І досвідос, Ксеніє, 15 тисяч гривень твоїх", — розповіла Мішина. 

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв — скільки акторка втратила грошей - фото 1
Скриншоти: Instagram/misha.k.ua

Мішина розповіла, що робила скриншоти сторінки аферистки, бо підсвідомо відчувала можливі проблеми. Бо назву сторінки як мінімум один раз шахраї змінювали. Ксенія звернулась до блогерів та попросила уважніше перевіряти тих, кого вони рекламують.

"Вочевидь, 15 тисяч гривень я від чогось відкупилась. А ось люди, які мутять такі схеми їм буде дуже погано. І вони ще згадають мої слова. Якщо вони їх почують. Але якщо не почують, то відчують", — підсумувала Мішина. 

Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв — скільки акторка втратила грошей - фото 2
Скриншоти: Instagram/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці в черговий раз розкритикували Ксенію Мішину у соцмережах. Також ми розповідали, що співачка Світлана Лобода вперше за тривалий час випустила англомовний сингл.

Ксенія Мішина
афера
соцмережі
гроші
шахрайство
українські зірки

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