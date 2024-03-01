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Ксения Мишина стала жертвой мошенников — сколько актриса потеряла денег

1 марта 2024 21:11
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Стас Кожушко
Редактор
Ксения Мишина стала жертвой мошенников — сколько актриса потеряла денег
Актриса, телеведущая Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актриса, телеведущая Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию в соцсетях. Звезда стала жертвой мошенников, которым перевела деньги на банковскую карту.

Об этом Мишина рассказала в сториз своего Instagram.

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Ксения Мишина стала жертвой аферистов

34-летняя уроженка Севастополя рассказала, что к ней за рекламой обратилась байер, которая якобы занималась заказом и доставкой люксовой брендовой одежды и аксессуаров в Украину. Актриса отметила — она изучила страницу, увидела рекомендации блогеров и договорилась о бартере. Мишина заказала вещей на 15 тысяч гривен больше, чем обошлись ее рекламные услуги.

Байер предложила перевести эту сумму на карточку, заверив, что она заказывает товар и сразу оплачивает его. Ксения отправила 15 тысяч гривен.

"И вот прошло две недели. Она сказала, что вещи будут идти 10-12 дней. Я ей пишу и все — в результате нет страницы, все у заблокированных, все удалено. И досвидос, Ксения, 15 тысяч гривен твоих", — рассказала Мишина.

Ксения Мишина стала жертвой мошенников — сколько актриса потеряла денег - фото 1
Скриншоты: Instagram/misha.k.ua

Мишина рассказала, что делала скриншоты страницы аферистки, потому что подсознательно чувствовала возможные проблемы. Так как название страницы как минимум один раз мошенники меняли. Ксения обратилась к блогерам и попросила тех внимательнее проверяет тех, кого они рекламируют.

"Очевидно, 15 тысяч гривен я от чего-то откупилась. А вот люди, которые мутят такие схемыим будет очень плохо. И они еще вспомнят мои слова. Если они их услышат. Но если не услышат, то почувствуют", — подытожила Мишина.

Ксения Мишина стала жертвой мошенников — сколько актриса потеряла денег - фото 2
Скриншоты: Instagram/misha.k.ua

Напомним, ранее мы писали, что украинцы в очередной раз раскритиковали Ксению Мишину в соцсетях. Также мы рассказывали, что певица Светлана Лобода впервые за долгое время выпустила англоязычный сингл.

Ксения Мишина
афера
соцсети
деньги
мошенничество
украинские звезды

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