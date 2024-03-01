Вперше за 20 років кар‘єри — Лобода випустила англомовний сингл
Українська співачка LOBODA презентувала англомовну пісню "MENTOR 2.0". Її перша україномовна версія вийшла нещодавно.
Кліп з'явився на YouTube.
LOBODA вперше випустила англомовний сингл
Артистка LOBODA вперше за 20 років своєї сценічної кар'єри випустила англомовну пісню. "MENTOR 2.0" — це друга версія треку, який раніше співачка створила українською мовою.
"Будь-якому артисту, який хоче залишатися на гребені хвилі, більше того - постійно масштабуватись, доводиться регулярно ставати найкращою версією себе. Я робила це багато разів, але це буде особливим. Here I come!", – коментує LOBODA.
Сам трек, за словами співачки, про її головний фундамент, захист і опору — справжнє кохання.
Прихильникам Світлани Лободи трек сподобався в обох версіях. Вони вважають, що це новий етап її творчого шляху.
Раніше артистка почала знову спілкуватися мовою окупанта.
Також її експродюсерка розповіла про кумедну ситуацію з Леді Гагою.
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