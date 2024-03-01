Вперше за 20 років кар‘єри — Лобода випустила англомовний сингл

Співачка Світлана Лобода. Фото: прес-реліз

Українська співачка LOBODA презентувала англомовну пісню "MENTOR 2.0". Її перша україномовна версія вийшла нещодавно.

Кліп з'явився на YouTube.

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Артистка LOBODA вперше за 20 років своєї сценічної кар'єри випустила англомовну пісню. "MENTOR 2.0" — це друга версія треку, який раніше співачка створила українською мовою.

"Будь-якому артисту, який хоче залишатися на гребені хвилі, більше того - постійно масштабуватись, доводиться регулярно ставати найкращою версією себе. Я робила це багато разів, але це буде особливим. Here I come!", – коментує LOBODA.

Сам трек, за словами співачки, про її головний фундамент, захист і опору — справжнє кохання.

Прихильникам Світлани Лободи трек сподобався в обох версіях. Вони вважають, що це новий етап її творчого шляху.

Раніше артистка почала знову спілкуватися мовою окупанта.

Також її експродюсерка розповіла про кумедну ситуацію з Леді Гагою.