Впервые за 20 лет карьеры — Лобода выпустила англоязычный сингл
Украинская певица LOBODA представила англоязычную песню "MENTOR 2.0". Ее первая украиноязычная версия вышла недавно.
Клип появился на YouTube.
LOBODA впервые выпустила англоязычный сингл
Артистка LOBODA впервые за 20 лет своей сценической карьеры выпустила англоязычную песню. "MENTOR 2.0" — это вторая версия трека, который ранее певица создала на украинском языке.
"Любому артисту, который хочет оставаться на гребне волны, более того — постоянно масштабироваться, приходится регулярно становиться лучшей версией себя. Я делала это много раз, но это будет особенным. Here I come!", – комментирует LOBODA.
Сам трек, по словам певицы, о ее главном фундаменте и символе защиты — о настоящей любви.
Поклонникам Светланы Лободы трек понравился в обеих версиях. Они считают, что это новый этап ее творческого пути.
Ранее артистка начала снова общаться на языке оккупанта.
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