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Впервые за 20 лет карьеры — Лобода выпустила англоязычный сингл

1 марта 2024 11:06
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Впервые за 20 лет карьеры — Лобода выпустила англоязычный сингл
Певица Светлана Лобода. Фото: пресс-релиз
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица LOBODA представила англоязычную песню "MENTOR 2.0". Ее первая украиноязычная версия вышла недавно. 

Клип появился на YouTube.

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LOBODA впервые выпустила англоязычный сингл

Артистка LOBODA впервые за 20 лет своей сценической карьеры выпустила англоязычную песню. "MENTOR 2.0" — это вторая версия трека, который ранее певица создала на украинском языке.

"Любому артисту, который хочет оставаться на гребне волны, более того — постоянно масштабироваться, приходится регулярно становиться лучшей версией себя. Я делала это много раз, но это будет особенным. Here I come!", – комментирует LOBODA.

Сам трек, по словам певицы, о ее главном фундаменте и символе защиты — о настоящей любви.

Поклонникам Светланы Лободы трек понравился в обеих версиях. Они считают, что это новый этап ее творческого пути.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее артистка начала снова общаться на языке оккупанта.

Также ее экспродюсер рассказала о забавной ситуации с Леди Гагой.

Светлана Лобода
английский язык
музыка
украинские звезды
песня

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