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Солист Национальной оперы с гражданством Чехии рассказал о возвращении в Киев во время войны

2 марта 2024 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Солист Национальной оперы с гражданством Чехии рассказал о возвращении в Киев во время войны
Солист балета Национальной оперы Украины Ян Ваня. Фото: сайт Национальной оперы Украины
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В этом месяце солист балета Национальной оперы Украины Ян Ваня исполнит партию главного злодея в балете "Лилея". По этому поводу 37-летний гражданин Чехии рассказал, в частности, как провел с семьей первые месяцы полномасштабной войны и про помощь ВСУ.

Большое интервью появилось на "ТиКиїв".

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Ян Ваня о первых месяцах полномасштабной войны

Артист приехал в Киев на стажировку в 2006 году как выпускник Пражского хореографического училища. За это время Ян успел стать Заслуженным артистом Украины, жениться, стать отцом и солистом балета Национальной оперы. Когда началась полномасштабная война, артист долго не мог в это поверить.

"Даже когда соседи начали уезжать, я не верил. И тогда моя мама взяла процесс эвакуации на себя. Мы с семьей выехали из Украины в Чехию в начале марта (2022 года. — Ред.), а когда в конце мая театр начал работать, вернулись. В июле мы уже танцевали на сцене", — рассказал Ян.

Солист Национальной оперы с гражданством Чехии рассказал о возвращении в Киев во время войны - фото 1
Фото: сайт Национальной оперы Украины

По словам Яна, они могли бы сколько угодно находиться в Чехии, тем более что его родители на этом настаивали. Но семья его супруги Натальи в этот момент оставалась в Украине. И это стало одной из основных причин их возвращения.

"Вторая причина — конечно же, то, что театр заработал и мы с женой стали ему нужны. Ну, а третья причина — моя дочь. Когда мы с ней выходили гулять в Чехии, то на детской площадке в Праге и других местах я встречал много украинок с детьми. И, глядя на них я понимал, что все мы в этот момент вне дома и что наш дом там — в Украине", — поделился артист.

Дочь Тереза, которой на тот момент было всего три года, разговаривает на украинском и чешском языках. Ян не хотел, чтобы она стала забывать украинский.

Солист Национальной оперы с гражданством Чехии рассказал о возвращении в Киев во время войны - фото 2
Ян Ваня с женой и дочерью. Фото: ТиКиїв

О помощи ВСУ

По словам Яна, он не знает, когда закончится полномасштабная война, но верит в нашу победу. Со своей стороны артисты балета делают для этого все возможное.

"Вот были на гастролях в Японии — вся балетная труппа потратила свои гонорары на донаты, и мы привезли с собой в Украину два дрона для ВСУ. Мои коллеги недавно на гастролях в Канаде тоже собрали деньги на дроны и уже отправили их на фронт", — подытожил Ян Ваня.

Солист Национальной оперы с гражданством Чехии рассказал о возвращении в Киев во время войны - фото 3
Фото: сайт Национальной оперы Украины

Напомним, ранее мы писали, как свой 32-й день рождения отпраздновала блогер Рамина Эсхакзай. Также мы рассказывали, что актриса, телеведущая Ксения Мишина, стала жертвой мошенников в социальных сетях.

Чехия
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