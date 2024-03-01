Раміна Есхакзай показала, з ким відсвяткувала свій день народження

Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Блогерка Раміна Есхакзай відсвяткувала свій день народження. В п’ятницю, 1 березня, зірці YouTube виповнилось 32 роки. З цього приводу вона попросила дещо в друзів, підписників та небайдужих українців. Також інфлюєнсерка показала з ким провела день народження.

Відповідні публікації з’явились в її Instagram.

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Раміна Есхакзай відсвяткувала день народження

Блогерка зізналась підписникам, що у свої 32 роки в неї є все, про що вона мріяла. В день народження Раміна попросила не телефонувати їй, бо цей день зірка соцмереж воліла провести з мінімальним користуванням гаджетів. Есхакзай розповіла, що день народження зустріла в компанії мами та чотирилапих домашніх улюбленців.

Скриншоти: Instagram/raminalalala

Есхакзай подякувала військовим за можливість жити в Україні та займатися улюбленою справою.

"Зараз моя концентрація уваги на фіксації воєнних злочинів росіян, висвітлення щоденних героїчних подвигів наших військових та інформування населення щодо реальної ситуації на передовій. Якщо ви хочете мене привітати, подарунком буде зайти на мій YouTube канал та поставити лайки на останніх п'ять відео", — попросила Раміна.

Також блогерка створила банку для донатів і попросила закинути по 32 гривні. Зібрані гроші Раміна пообіцяла передати бригаді, яка тримає оборону на Авдіївському напрямку.

"Взагалі моя рожева мрія зібрати 3 млн 200 тисяч гривень та розділити їх між бригадами, але без випуску з передової це малоймовірно. Хоча пропоную спробувати", — зауважила Раміна.

Есхакзай в соцмережах привітали представники українського шоу-бізнесу, зокрема, шоумен Слава Дьомін, співачка Наталка Карпа, співак, військовослужбовець Віталій Козловський, телеведучий Олексій Суханов та інші знаменитості.

Скриншот: Instagram/suhanov.official

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