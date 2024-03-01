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Рамина Эсхакзай показала, с кем отпраздновала свой день рождения

1 марта 2024 23:09
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Рамина Эсхакзай показала, с кем отпраздновала свой день рождения
Блогер Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер Рамина Эсхакзай отпраздновала свой день рождения. В пятницу, 1 марта, звезде YouTube исполнилось 32 года. По этому поводу она попросила кое-что у друзей, подписчиков и неравнодушных украинцев. Также инфлюенсер показала, с кем провела день рождения.

Соответствующие публикации появились в ее Instagram.

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Рамина Эсхакзай отпраздновала день рождения

Блогер призналась подписчикам, что в свои 32 года у нее есть все, о чем она мечтала. В день рождения Рамина попросила не звонить ей, потому что этот день звезда соцсетей предпочла провести с минимальным пользованием гаджетов. Эсхакзай рассказала, что день рождения встретила в компании мамы и четырехлапых домашних питомцев.

Рамина Эсхакзай показала, с кем отпраздновала свой день рождения - фото 1
Скриншоты: Instagram/raminalalala

Эсхакзай поблагодарила военных за возможность жить в Украине и заниматься любимым делом.

"Сейчас моя концентрация внимания на фиксации военных преступлений россиян, освещение ежедневных героических подвигов наших военных и информирование населения о реальной ситуации на передовой. Если вы хотите поздравить меня, подарком будет зайти на мой YouTube канал и поставить лайки на последних пять видео", — попросила Рамина.

Также блогер создала банку для донатов и попросила забросить по 32 гривны. Собранные деньги Рамина пообещала передать бригаде, держащей оборону на Авдеевском направлении.

"Вообще моя розовая мечта собрать 3 млн 200 тысяч гривен и разделить их между бригадами, но без выпуска с передовой это маловероятно. Хотя предлагаю попробовать", — отметила Рамина.

Эсхакзай в соцсетях поздравили представители украинского шоу-бизнеса, в частности, шоумен Слава Демин, певица Наталка Карпа, певец, военнослужащий Виталий Козловский, телеведущий Алексей Суханов и другие знаменитости.

Рамина Эсхакзай показала, с кем отпраздновала свой день рождения - фото 2
Скриншот: Instagram/suhanov.official

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ксения Мишина стала жертвой мошенников. Также мы рассказывали, что искусственный интеллект воспроизвел голос умершего Героя Украины, певицы Нины Матвиенко.

День рождения
соцсети
украинские звезды
Рамина Эсхакзай

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