Рамина Эсхакзай показала, с кем отпраздновала свой день рождения

Блогер Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Блогер Рамина Эсхакзай отпраздновала свой день рождения. В пятницу, 1 марта, звезде YouTube исполнилось 32 года. По этому поводу она попросила кое-что у друзей, подписчиков и неравнодушных украинцев. Также инфлюенсер показала, с кем провела день рождения.

Соответствующие публикации появились в ее Instagram.

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Рамина Эсхакзай отпраздновала день рождения

Блогер призналась подписчикам, что в свои 32 года у нее есть все, о чем она мечтала. В день рождения Рамина попросила не звонить ей, потому что этот день звезда соцсетей предпочла провести с минимальным пользованием гаджетов. Эсхакзай рассказала, что день рождения встретила в компании мамы и четырехлапых домашних питомцев.

Скриншоты: Instagram/raminalalala

Эсхакзай поблагодарила военных за возможность жить в Украине и заниматься любимым делом.

"Сейчас моя концентрация внимания на фиксации военных преступлений россиян, освещение ежедневных героических подвигов наших военных и информирование населения о реальной ситуации на передовой. Если вы хотите поздравить меня, подарком будет зайти на мой YouTube канал и поставить лайки на последних пять видео", — попросила Рамина.

Также блогер создала банку для донатов и попросила забросить по 32 гривны. Собранные деньги Рамина пообещала передать бригаде, держащей оборону на Авдеевском направлении.

"Вообще моя розовая мечта собрать 3 млн 200 тысяч гривен и разделить их между бригадами, но без выпуска с передовой это маловероятно. Хотя предлагаю попробовать", — отметила Рамина.

Эсхакзай в соцсетях поздравили представители украинского шоу-бизнеса, в частности, шоумен Слава Демин, певица Наталка Карпа, певец, военнослужащий Виталий Козловский, телеведущий Алексей Суханов и другие знаменитости.

Скриншот: Instagram/suhanov.official

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