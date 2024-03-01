Штучний інтелект відтворив голос померлої Ніни Матвієнко

Співачка, Герой України Ніна Матвієнко. Фото: Instagram/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко презентувала нову зворушливу пісню "Ти — це я". Її вона присвятила своїй мамі, Герою України Ніні Митрофанівні Матвієнко, яка померла в жовтні 2023 року. До створення композиції долучили і штучний інтелект.

Відео на пісню з’явилось на YouTube-каналі Тоні Матвієнко.

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Тоня Матвієнко зазначила — сенс пісні в тому, що для своїх батьків ми завжди залишаємося маленькими. Вони наділили нас силою життя, а з часом ми й самі маємо стати підтримкою для тих, хто від нас залежить.

Вкінці треку штучний інтелект згенерував голос Ніни Митрофанівни, яка промовила фразу "А я — це ти".

"Ми можемо бути не схожими зовнішньо зі своїми батьками. Але у багатьох випадках звички, голос, рухи ідентифікують нас як дітей своїх батьків. Це складно пояснити словами, але можливо за допомогою творчості. Пісня "Ти — це я" саме про це", — зазначила Тоня Матвієнко.

Лайки під відео залишили чимало представників українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співаки Михайло Хома (Dzidzio), Kishe, Арсен Мірзоян (чоловік Тоні Матвієнко), Віталій Козловський (зараз захищає Україну в лавах ЗСУ); співачки Світлана Тарабарова, Наталка Карпа та інші.

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