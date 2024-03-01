Потап присвятив пісню мамі та відзняв на неї кліп

Репер та бізнесмен Потап. Фото: менеджмент артиста

Репер та бізнесмен Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, презентував нову пісню, яку присвятив своїй мамі, Людмилі Анатоліївні. Також 42-річний артист випустив новий кліп.

Відео доступне на YouTube-каналі Потапа.

Читайте також:

Потап присвятив пісню мамі

Композицію "Мама" Олексій Потапенко написав давно. Її він виконував під гітару тільки для друзів та близьких. Потап запевняє — він не наважувався ділитись настільки особистим з публікою.

"Вже не перший рік мої близькі просять, щоб я записав цей трек. Особливо наполягають ті, чиїх мам вже немає поруч… Я наважився і нарешті ця пісня побачила світ. Мамине слово — священне слово для будь-якого українця. Мамині слова — найкраща порада і підтримка", — розповів Потап.

Людмила Анатоліївна — чемпіонка світу з підводного плавання (в естафеті), тренерка з плавання. Саме вона навчила плавати Потапа і його дружину, співачку Настю Каменських. Репер зізнався, що його маму знають в усьому світі.

"Неодноразово в інших країнах та навіть на інших материках люди підходили до мене і казали: "Ви знаєте — саме ваша мама мене навчила плавати!". Її дуже поважають і люблять. І для мене, як для сина це — найвище щастя", — підсумував Потапенко.

Репер Потап з батьками. Фото: Instagram/realpotap

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап випустив пісню для українок, які чекають рідних з війни. Також ми розповідали, що шоумен Юрій Ткач відмовився від калорійної їжі та схуд на дев'ять кілограмів.