Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Потап посвятил песню маме и снял на нее клип arrow

Потап посвятил песню маме и снял на нее клип

1 марта 2024 20:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап посвятил песню маме и снял на нее клип
Рэпер и бизнесмен Потап. Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Рэпер и бизнесмен Алексей Потапенко, более известный как Потап, представил новую песню, которую посвятил своей маме, Людмиле Анатольевне. Также 42-летний артист выпустил новый клип.

Видео доступно на YouTube-канале Потапа.

Читайте также:

Потап посвятил песню маме

Композицию "Мама" Алексей Потапенко написал давно. Ее он исполнял под гитару только для друзей и близких. Потап уверяет: он не решался делиться столь личным с публикой.

"Уже не первый год мои близкие просят, чтобы я записал этот трек. Особенно настаивают те, чьих мам уже нет рядом… Я решился и наконец эта песня увидела свет. Мамино слово — священное слово для любого украинца. Мамины слова — лучший совет и поддержка", — рассказал Потап.

Людмила Анатольевна чемпионка мира по подводному плаванию (в эстафете), тренер по плаванию. Именно она научила плавать Потапа и его супругу, певицу Настю Каменскую. Рэпер признался, что его маму знают во всем мире.

"Неоднократно в других странах и даже на других материках люди подходили ко мне и говорили: "Вы знаете — именно ваша мама меня научила плавать!". Ее очень уважают и любят. И для меня, как для сына это — наивысшее счастье", — подытожил Потапенко.

Потап посвятил песню маме и снял на нее клип - фото 1
Рэпер Потап с родителями. Фото: Instagram/realpotap

Напомним, ранее мы писали, что Потап выпустил песню для украинок, ожидающих родных с войны. Также мы рассказывали, что шоумен Юрий Ткач отказался от калорийной пищи и похудел на девять килограммов.

Потап
музыка
клипы
украинские звезды
родители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году