Потап посвятил песню маме и снял на нее клип

Рэпер и бизнесмен Потап. Фото: менеджмент артиста

Рэпер и бизнесмен Алексей Потапенко, более известный как Потап, представил новую песню, которую посвятил своей маме, Людмиле Анатольевне. Также 42-летний артист выпустил новый клип.

Видео доступно на YouTube-канале Потапа.

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Потап посвятил песню маме

Композицию "Мама" Алексей Потапенко написал давно. Ее он исполнял под гитару только для друзей и близких. Потап уверяет: он не решался делиться столь личным с публикой.

"Уже не первый год мои близкие просят, чтобы я записал этот трек. Особенно настаивают те, чьих мам уже нет рядом… Я решился и наконец эта песня увидела свет. Мамино слово — священное слово для любого украинца. Мамины слова — лучший совет и поддержка", — рассказал Потап.

Людмила Анатольевна — чемпионка мира по подводному плаванию (в эстафете), тренер по плаванию. Именно она научила плавать Потапа и его супругу, певицу Настю Каменскую. Рэпер признался, что его маму знают во всем мире.

"Неоднократно в других странах и даже на других материках люди подходили ко мне и говорили: "Вы знаете — именно ваша мама меня научила плавать!". Ее очень уважают и любят. И для меня, как для сына это — наивысшее счастье", — подытожил Потапенко.

Рэпер Потап с родителями. Фото: Instagram/realpotap

Напомним, ранее мы писали, что Потап выпустил песню для украинок, ожидающих родных с войны. Также мы рассказывали, что шоумен Юрий Ткач отказался от калорийной пищи и похудел на девять килограммов.