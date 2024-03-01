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Актор Юрій Ткач відмовився від калорійної їжі — на скільки вдалося схуднути

1 березня 2024 11:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актор Юрій Ткач відмовився від калорійної їжі — на скільки вдалося схуднути
Гуморист Юрій Ткач. Фото: скриншот Instagram
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомому коміку та актору студії "Квартал 95" Юрію Ткачу вдалося схуднути на 9 кілограмів. Артист відмовився від улюбленого напою та змінив свої харчові уподобання.

Про це він розповів в інтерв'ю "Новому каналу" в четвер, 29 лютого.

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Артист не розповів про якусь магічну пігулку чи дієту, а зізнався, що привів себе у форму змінивши свої харчові звички.

Юрій майже відмовився від міцного алкоголю та лише рідко дозволяє собі випити невелику кількість сухого вина.

"Я скинув дев’ять кілограмів. Історія дуже проста: вирішив вести більш здоровий спосіб життя та стежити за своїм організмом. По-перше, відмовився від алкоголю. Дуже любив пиво й перестав його пити. Також не вживаю важкий алкоголь: віскі, горілку чи будь-які інші напої, в яких є 40 градусів. Якщо мені хочеться випити щось під час зустрічі з друзями, наприклад, то обираю один келих сухого білого вина", — ділиться комік.

Юрій Ткач схуд
Юрій Ткач схуд на 9 кг. Фото: Новий канал

Також комік перестав вживати смажену картоплю, солодке та продукти із пшеничного борошна. Юрій зараз надає перевагу білковій їжі, зокрема рибі.

"У моєму раціоні більше немає булочок, хліба, макаронів, смаженої картоплі, яку я безмежно люблю. Відмовившись від цього всього, одразу побачив результат, – говорить комік. – Мені дуже подобається риба. Наприклад, полюбляю карасики або ще, буває, балую себе бутербродом з маслом і червоною рибкою. Але це нечасто. Я майже повністю прибрав з раціону солодке. Інколи, якщо дуже хочеться, можу собі дозволити шоколад без цукру або протеїновий батончик", — розповідає артист.

Нагадаємо, ми писали про те, як Юрій Ткач зізнавався про свої заробітки під час повномасштабної війни. 

Раніше ми розповідали про те, як дружина українського актора Юрія Ткача публічно висміяла росіян у Туреччині.

шоу-бізнес
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схуднення
зірки
Юрій Ткач

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