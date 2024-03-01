Актер Юрий Ткач отказался от калорийной пищи – на сколько удалось похудеть

Юморист Юрий Ткач. Фото: скриншот Instagram

Известному комику и актеру студии "Квартал 95" Юрию Ткачу удалось похудеть на девять килограммов. Артист отказался от любимого напитка и изменил свои вкусы.

Об этом он рассказал в интервью "Новому каналу" в четверг, 29 февраля.

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Артист не рассказал о какой-то магической таблетке или диете, а признался, что привел себя в форму, изменив свои пищевые привычки.

Юрий почти отказался от крепкого алкоголя и лишь редко позволяет выпить небольшое количество сухого вина.

"Я сбросил девять килограммов. История очень проста: решил вести более здоровый образ жизни и следить за своим организмом. Во-первых, отказался от алкоголя. Очень любил пиво и перестал его пить. Также не употребляю тяжелый алкоголь: виски, водку или любые другие напитки, в которых 40 градусов. Если мне хочется выпить что-то во время встречи с друзьями, например, то выбираю один бокал сухого белого вина", — делится комик.

Юрий Ткач похудел на 9 кг. Фото: Новый канал

Также комик перестал употреблять жареный картофель, сладкое и продукты из пшеничной муки. Юрий сейчас предпочитает белковую пищу, в частности рыбу.

"В моем рационе больше нет булочек, хлеба, макарон, жареного картофеля, который я безгранично люблю. Отказавшись от этого всего, сразу увидел результат, – говорит комик. – Мне очень нравится рыба. Например, люблю карасики или еще, бывает, балую себя бутербродом с маслом и красной рыбкой. Но это нечасто. Я почти полностью убрал из сладкого рациона. Иногда, если очень хочется, могу себе позволить шоколад без сахара или протеиновый батончик", — рассказывает артист.

Напомним, ранее Юрий Ткач признавался о своих заработках во время полномасштабной войны. Его жена публично высмеяла россиян в Турции.