Искусственный интеллект воссоздал голос умершей Нины Матвиенко

Певица, Герой Украины Нина Матвиенко. Фото: Instagram/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко представила новую трогательную песню "Ти — це я". Ее она посвятила своей маме, Герою Украины Нине Митрофановне Матвиенко, умершей в октябре 2023 года. К созданию композиции приобщили и искусственный интеллект.

Видео на песню появилось на YouTube-канале Тони Матвиенко.

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Тоня Матвиенко отметила смысл песни в том, что для своих родителей мы всегда остаемся маленькими. Они наделили нас силой жизни, а со временем мы и сами должны стать поддержкой для тех, кто от нас зависит.

В конце трека искусственный интеллект сгенерировал голос Нины Митрофановны, произнесшей фразу "А я — це ти".

"Мы можем быть не похожими внешне со своими родителями. Но во многих случаях привычки, голос, движения идентифицируют нас как детей своих родителей. Это сложно объяснить словами, но возможно посредством творчества. Песня "Ти — це я" именно об этом", — отметила Тоня Матвиенко.

Лайки под видео оставили немало представителей украинского шоу-бизнеса. Среди них, в частности, певцы Михаил Хома (Dzidzio), Kishe, Арсен Мирзоян (муж Тони Матвиенко), Виталий Козловский (сейчас защищает Украину в рядах ВСУ); певицы Светлана Тарабарова, Наталка Карпа и другие.

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