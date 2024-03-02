Друга Дюна та оскароносний хіт від Александера Пейна — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Дюна". Фото: Den of Geek

Цього тижня в український кінопрокат вийшли лише чотири нових фільми. Більшість кіностудій не стали конкурувати з однією з головних прем’єр року — другою частиною фільму "Дюна" режисера Дені Вільньова.

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Дюна: Частина друга

В основу сюжету покладено однойменний роман Френка Герберта. За мотивами книги створено низку відеоігор та настільних ігор. Книга вийшла друком 1965 року, і відтоді її неодноразово намагалися екранізувати.

Події розгортаються на пустельній планеті Арракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина — "прянощі". Нащадок Дому Атрідів Пол (Тімоті Шаламе) приєднується до фременів, які діють під проводом Стілгара (Хав'єр Бардем). Разом із ним його матір Джессіка (Ребекка Ферґюсон). Вони вирушають на зустріч страшному та невідворотному майбутньому — війні, що охопить усі відомі куточки імперії.

Залишенці

Комедійна драма створена таким чином, ніби події не розгортаються у 1970-х, але фільм знімали у ті часи. Чимало зусиль доклали аби створити відповідну атмосферу. За режисуру відповідав титулований Александер Пейн. Цей фільм номіновано на премію"Оскар-2024" у п’яти різних категоріях.

За сюжетом, Ангусу (Домінік Сесса) нікуди поїхати на різдвяні канікули, тож він змушений залишитися на два тижні у школі. Разом із ним залишають одного з викладачів — Пола Ханема (Пол Джаматті). Серед усіх педагогів школи він найсуворіший.

Диво на свята

В основу сюжету норвезького сімейного фільму творці взяли популярний телесеріал, що з’явився на екранах у 1979 році. Шоу отримало чималу популярність. Наступного ж року вийшла друком книга, написана за серіалом. Один з норвезьких зоопарків облаштував тематичний парк, де відтворювалося вигадане містечко. Також у 2003 році було створено відеогру за популярним сюжетом, в якому тематика — Різдво.

Прощавай, монстр

Сімейний пригодницький мультфільм знято у Китаї. Вартість виробництва становить приблизно 20 млн доларів. За сюжетом темні духи спричиняють хвороби. Тож, аби місцеві жителі почувалися добре, духів постійно потрібно відганяти якомога далі.

Юний лікар Бай Цзе тільки вчиться зцілювати. Він вирішив, що було б добре назавжди позбутися темних духів, однак не розрахував сили і замість доброї справи, яку планував, наробив лиха — зруйнував острів лікарів.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" переміг на українському фестивалі Cinema for Victory.