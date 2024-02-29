Фільм Алана Бадоєва "Довга Доба" переміг на українському фестивалі

Режисер Алан Бадоєв. Фото: Vogue

Документальний фільм "Довга Доба" переміг на національному фестивалі Cinema for Victory. Режисер проекту — відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

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Фільм "Довга Доба" отримав нагороду на новому українському кінофестивалі Cinema for Victory. Режисер стрічки Алан Бадоєв вже відреагував на щасливу подію.

"Дякую кожному герою нашої стрічки, це перш за все ваша нагорода", — написав він на фото з нагородою.

Сторіз Алана Бадоєва. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Фільм "Довга Доба" створений з відеоматеріалу на 200 годин, яким поділились з командою Бадоєва понад 12 тисяч людей. У проєкт увішли кадри, на яких зафіксовані російські злочини.

Прем'єра документалки відбулась символічно у другі роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого на телеканалі "1+1 Україна".

Учасники фестивалю Cinema for Victory

Відзнаку глядацьких симпатій отримав фільм Тараса Томенка "Терикони". Також чимало номінантів журі відзначило найвищими балами. Серед них були:

"Незавершений політ" Миколи Короткого;

"Авіапрорив на Азовсталь. Небо" Артема Шевченка;

"Форма вогню" Василя Київського;

"Область героїв" Олексія Комаровського;

"Проникаюче світло" Володимира Клюєва;

"Йди за мною" Любомира Левицького;

"Володарі неба. На межі" Максима Хотіленка.

Фільми-лауреати покажуть за кордоном, у мережі кінотеатрів "Мультиплекс", в ефірі рейтингових телеканалів та відбудуться покази військовослужбовцям у межах національного туру "Кіно заради Перемоги!"

Фестиваль, який створили за два дні

Cinema for Victory був започаткований за підтримки Президента України та за ініціативи Держкіно України до десятої річниці вторгнення Росії на територію України та до другої річниці повномасштабної війни.

Це був перший рік його проведення і головний акцент був на документалках, які фіксували воєнні злочини росіян.

Оцінювали кінокартини — Сергій Михальчук, Ірина Мельник, Ольга Пантелеймонова, а також Sean Penn, Liev Schreiber, Andre Singer, Abel Ferrara, Michael Waldman, Bo Tenberg.

Ще перед відкриттям організатори фестивалю потрапили у скандал. Вони встановили дедлайн подання заявок на конкурс 22 лютого, а вже 23 лютого — запланували відкриття.

Раніше ми розповідали, скільки українців вже переглянули фільм Бадоєва.

Також ми розповідали про унікальність цього проєкту — чи варто дивитись.