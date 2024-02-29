Фильм Алана Бадоева "Довга Доба" победил на украинском фестивале

Режиссер Алан Бадоев. Фото: Vogue

Документальный фильм "Довга Доба" победил на национальном фестивале Cinema for Victory. Режиссер проэкта — известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

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Фильм "Довга Доба" получил награду на новом украинском кинофестивале Cinema for Victory. Режиссер фильма Алан Бадоев уже отреагировал на счастливое событие.

"Благодарю каждого героя нашей ленты, это прежде всего ваша награда", — написал он на фото с наградой.

Сториз Алана Бадоева. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Фильм "Довга Доба" создан из видеоматериала на 200 часов, которым поделились с командой Бадоева более 12 тысяч человек. В проект вошли кадры, на которых зафиксированы российские преступления.

Премьера документалки состоялась символически во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля на телеканале "1+1 Украина".

Участники фестиваля Cinema for Victory

Награду зрительских симпатий получил фильм Тараса Томенко "Териконы". Также немало номинантов жюри отметило самыми высокими баллами. Среди них были:

"Незавершенный полет" Николая Короткого;

"Авиапрорыв на Азовсталь. Небо" Артема Шевченко;

"Форма огня" Василия Киевского;

"Область героев" Алексея Комаровского;

"Проникающий свет" Владимира Клюева;

"Иди за мной" Любомира Левицкого;

"Властители неба. На грани" Максима Хотиленко.

Фильмы-лауреаты покажут за границей, в сети кинотеатров "Мультиплекс", в эфире рейтинговых телеканалов и состоятся показы военнослужащим в рамках национального тура "Кино ради Победы!"

Фестиваль, который создали за два дня

Cinema for Victory был начат при поддержке Президента Украины и по инициативе Госкино Украины к десятой годовщине вторжения России на территорию Украины и ко второй годовщине полномасштабной войны.

Это был первый год его проведения и главный акцент был на документалках, фиксировавших военные преступления россиян.

Оценивали кинокартины — Сергей Михальчук, Ирина Мельник, Ольга Пантелеймонова, а также Sean Penn, Liev Schreiber, Andre Singer, Abel Ferrara, Michael Waldman, Bo Tenberg.

Еще перед открытием организаторы фестиваля попали в скандал. Они установили дедлайн подачу заявок на конкурс установили 22 февраля, а уже 23 февраля — запланировали открытие.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцев уже просмотрели фильм Бадоева.

Также мы рассказывали об уникальности этого проекта — стоит ли смотреть.