Вторая Дюна и оскароносный хит от Александера Пейна — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Дюна". Фото: Den of Geek

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли всего четыре новых фильма. Большинство киностудий не стали конкурировать с одной из главных премьер года — второй частью фильма "Дюна" режиссера Дэнни Вильнева.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

Читайте также:

Дюна: Часть вторая

В основу сюжета положен одноименный роман Фрэнка Герберта. По мотивам книги создан ряд видеоигр и настольных игр. Книга вышла в свет в 1965 году, и с тех пор ее неоднократно пытались экранизировать.

События разворачиваются на пустынной планете Арракис, где добывается самое ценное в мире вещество — пряности. Потомок Дома Атридов Пол (Тимоти Шаламе) присоединяется к фременам, действующим под руководством Стилгара (Хавьер Бардем). Вместе с ним его мать Джессика (Ребекка Фергюсон). Они отправляются навстречу страшному и неотвратимому будущему — войне, которая охватит все известные уголки империи.

Оставшиеся

Комедийная драма создана таким образом, что события не разворачиваются в 1970-х, но фильм снимали в те времена. Немало усилий приложили, чтобы создать соответствующую атмосферу. За режиссуру отвечал титулованный Александер Пейн. Этот фильм номинирован на премию "Оскар-2024" в пяти разных категориях.

По сюжету Ангусу (Доминик Сесса) некуда поехать на рождественские каникулы, поэтому он вынужден остаться на две недели в школе. Вместе с ним оставляют одного из преподавателей — Пола Ханема (Пол Джаматти). Среди всех педагогов школы он самый строгий.

Чудо на праздники

В основу сюжета норвежского семейного фильма создатели взяли популярный сериал, появившийся на экранах в 1979 году. Шоу получило немалую популярность. В следующем году вышла книга, написанная по сериалу. Один из норвежских зоопарков обустроил тематический парк, где воспроизводился вымышленный городок. Также в 2003 году была создана видеоигра по популярному сюжету, в котором тематика — Рождество.

Прощай, монстр

Семейный приключенческий мультфильм снят в Китае. Стоимость производства составила около 20 млн долларов. По сюжету темные духи вызывают болезни. Чтобы местные жители чувствовали себя хорошо, духов постоянно нужно отгонять подальше.

Юный врач Бай Цзе только учится исцелять. Он решил, что было бы хорошо навсегда избавиться от темных духов, однако не рассчитал силы и вместо хорошего дела, которое планировал, наделал беды — разрушил остров врачей.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что фильм Алана Бадоева "Довга Доба" победил на украинском фестивале Cinema for Victory.