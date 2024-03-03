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Рабочую версию фильма "Буча" показали в США

3 марта 2024 20:46
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Стас Кожушко
Редактор
Рабочую версию фильма "Буча" показали в США
Участники показа фильма "Буча". Фото: пиар-служба фильма "Буча"
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В восьми городах США прошли показы рабочей версии фильма "Буча" . Главной миссией тура стала борьба с российской пропагандой и напоминание американцам о войне в Украине.

Об этом Новинии.LIVE сообщила пиар-служба фильма "Буча".

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Закрытые показы прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити, Нью-Джерси, Филадельфии, Сан-Диего и Бостоне. Почетными гостями мероприятий стали, в частности, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, Полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова, раненые украинские военные, которые находятся в США, получая медицинскую помощь по протезированию конечностей и на реабилитации.

"Этот фильм является болезненным изображением зверств и страданий, причиненных во время российского вторжения. Он служит ярким напоминанием о том, почему наше единство и решительность критически важны, как никогда", — прокомментировал показ Сергей Кислица.

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Сергей Кислица (справа) на показе фильма "Буча". Фото: пиар-служба фильма "Буча"

В ходе тура прошли благотворительные аукционы, на которых были представлены эксклюзивные предметы, подаренные ГУР МО Украины, лоты от командования ВСУ и другие артефакты войны.

"Россияне уже сняли и показывают пропагандистские ленты со своей версией событий в Мариуполе и Буче. Есть вероятность, что мир насмотрится российских фильмов и примет их нарративы. Мы должны доносить истину", — рассказал автор сценария и продюсер фильма Александр Щур.

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Александр Щур на показе фильма "Буча". Фото: пиар-служба фильма "Буча"

О фильме "Буча"

Сюжет киноленты основан на событиях, произошедших в городах Буча, Ворзеля и Гостомеля во время российской оккупации в первые месяцы полномасштабной войны. Благодаря своему казахстанскому паспорту Константин Гудаускас имел возможность проезжать на оккупированную российскими войсками территорию и вывозить мирных жителей. Иностранец не только спасает людей, но и своими глазами видит весь ужас войны и оккупации.

Главные роли в фильме сыграли известный польский актер театра и кино Цезарий Лукашевич украинец Вячеслав Довженко. Фильм "Буча" был снят на деньги частных инвесторов без привлечения государственных средств. Премьера фильма в Украине состоится в сентябре этого года.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, сколько украинка потратила на скандальный конкурс красоты "Мисс Европа".

США
кино
кинотеатры
Буча

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