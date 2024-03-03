Другу частину "Дюни" відзняли на об'єктиви, які переобладнали українці — деталі

Актори фільму "Дюна: Частина друга". Фото: Reuters

Цього тижня у світовий прокат, і зокрема в український, вийшла друга частина фільму "Дюна" режисера Дені Вільньова. Частину сцен знімали на ретро об'єктиви, які переобладнали українці.

Про це у своєму Facebook розповів представник IronGlass Костянтин Гаркавий.

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За словами Костянтина, у знімальному процесі фільму з суперзірками активно брали участь об'єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group. Розробку корпусу та механіки було розпочато у 2021 році, на початку 2022-го були виготовлені чергові прототипи, а потім почалась повномасштабна війна.

"Незважаючи на тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера, та він на повну використав їх на знімальному майданчику "Дюни", — розповів представник британської компанії.

Фото: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Гаркавий зауважив, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass. Вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову.

"Навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій. Тож ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб ви могли насолоджуватися яскравим кіно", — підсумував Костянтин.

Об'єктиви від українців для фільму"Дюна: Частина друга". Фото: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Деякі ЗМІ почали подавати новини, що IronGlass — це об’єктиви українського виробництва. Втім виявилось, що компанія бере за основу ще радянські об’єктиви та підлаштовує їх під сучасне обладнання.

Скриншоти: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Скриншот: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що робочу версію фільму "Буча" показали у США.